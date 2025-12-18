The Elder Scrolls VI, ecco quando potrebbe uscire

Quando uscirà The Elder Scrolls VI? In effetti si tratta di una domanda che ormai è lecito farsi, nonostante il gioco sia ancora un mistero, visto che sono passati otto anni dal suo annuncio. Una possibile risposta è arrivata dall'informatore Reece "Kiwi Talkz" Reilly, noto per l'attendibilità delle sue soffiate, che ha parlato di lancio previsto per il 2028, con la seria possibilità che venga rimandato al 2029. Insomma, non ci giocheremo ancora per tanto, tanto tempo.
La lunga attesa
"Non vedrete Elder Scrolls 6 fino almeno al 2028, con l'altissima probabilità che esca nel 2029" ha scritto Reilly, che ha poi spiegato: "Non stanno dando nemmeno una data indicativa perché, francamente, farebbe più male che bene, soprattutto dopo aver annunciato questo gioco troppo presto. Personalmente, a questo punto credo che finirà per subire lo stesso destino di Metroid Prime 4: venderà bene, ma non otterrà il plauso della critica e dividerà il pubblico."
La seconda parte del messaggio è chiaramente una sua opinione, anche se l'idea che The Elder Scrolls VI sia stato annunciato con troppo anticipo è largamente condivisibile, a questo punto. Nel caso in cui esca davvero nel 2028, saranno passati ben 10 anni dall'annuncio. Davvero troppi.
Comunque sia, è giusto dire che non c'è davvero niente di confermato in questa fase, quindi prendete il tutto con le dovute cautele.
L'unica certezza è che Bethesda lo sta sviluppando, nonostante sia divisa su numerosi altri progetti, compresi Starfield e Fallout 76.