The Elder Scrolls VI, ecco quando potrebbe uscire

Quando uscirà The Elder Scrolls VI? In effetti si tratta di una domanda che ormai è lecito farsi, nonostante il gioco sia ancora un mistero, visto che sono passati otto anni dal suo annuncio. Una possibile risposta è arrivata dall'informatore Reece "Kiwi Talkz" Reilly, noto per l'attendibilità delle sue soffiate, che ha parlato di lancio previsto per il 2028 , con la seria possibilità che venga rimandato al 2029. Insomma, non ci giocheremo ancora per tanto, tanto tempo.

La lunga attesa

"Non vedrete Elder Scrolls 6 fino almeno al 2028, con l'altissima probabilità che esca nel 2029" ha scritto Reilly, che ha poi spiegato: "Non stanno dando nemmeno una data indicativa perché, francamente, farebbe più male che bene, soprattutto dopo aver annunciato questo gioco troppo presto. Personalmente, a questo punto credo che finirà per subire lo stesso destino di Metroid Prime 4: venderà bene, ma non otterrà il plauso della critica e dividerà il pubblico."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La seconda parte del messaggio è chiaramente una sua opinione, anche se l'idea che The Elder Scrolls VI sia stato annunciato con troppo anticipo è largamente condivisibile, a questo punto. Nel caso in cui esca davvero nel 2028, saranno passati ben 10 anni dall'annuncio. Davvero troppi.

Comunque sia, è giusto dire che non c'è davvero niente di confermato in questa fase, quindi prendete il tutto con le dovute cautele.

L'unica certezza è che Bethesda lo sta sviluppando, nonostante sia divisa su numerosi altri progetti, compresi Starfield e Fallout 76.