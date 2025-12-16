The Elder Scrolls VI: Bethesda ha aggiornato sullo sviluppo

Niente e tutto

Angela Browder, director dello studio, ha dichiarato: "È meraviglioso tornare nell'universo di The Elder Scrolls. Come ama ricordarci Internet, è passato parecchio tempo. L'industria, l'hardware e tutto il resto hanno fatto passi da gigante dall'ultima volta che abbiamo realizzato uno di questi giochi, e sono sinceramente entusiasta di ciò che ci aspetta, perché le opportunità offerte dall'hardware, dal rendering e da tutte queste tecnologie sono semplicemente incredibili."

Darci qualche informazione invece di parlare dei massimi sistemi? Macché: "A essere onesta, a volte vedo quello che sta succedendo e penso: 'L'Angela dei tempi di Skyrim non avrebbe mai potuto immaginare di vedere queste cose oggi', ed è bellissimo farne parte. Ed è qualcosa che spero i fan possano davvero percepire quando arriverà il momento di giocarlo, soprattutto quelli che ci seguono da sempre."

Ora ci dirà qualcosa di più? Assolutamente no: "Lo si vede già chiaramente: avvii l'Oblivion originale e poi l'edizione rimasterizzata di Oblivion e capisci immediatamente quanta strada è stata fatta. Per me, The Elder Scrolls VI rappresenta un insieme praticamente infinito di possibilità: è estremamente entusiasmante osservarlo da sviluppatrice, ma anche come persona che ama riflettere su quanto sia evoluta la nostra industria. Sarà una bomba. Davvero, sarà fantastico!"

Sicuramente Todd Howard sarà più specifico, vero? No, anche lui è stato ultra generico e ha affermato che lo sviluppo "Sta procedendo davvero molto bene. La maggior parte dello studio è al lavoro su VI, ma c'è una cosa da dire: noi lavoriamo sempre su più progetti in parallelo. Siamo abituati a sovrapporre le fasi di sviluppo e ad avere lunghi periodi di pre-produzione, così da essere pienamente soddisfatti delle decisioni che prendiamo. È un processo. Tutti vorremmo che andasse un po' più veloce, o molto più veloce, ma è un processo che vogliamo fare nel modo giusto."

Insomma, lo sviluppo procede bene ma ci vuole il tempo che ci vuole. L'ultima speranza è Emil Pagliarulo, il direttore del design di Bethesda. Vana speranza, purtroppo: "Posso dire che lo sviluppo va avanti! È curioso, perché la pressione legata al tempo che i giocatori esercitano su di noi non è la stessa che ci imponiamo internamente. E so che questo può essere frustrante per chi non vede l'ora di giocare. I videogiochi richiedono molto tempo e vengono rinviati spesso; GTA è stato rimandato un'altra volta e probabilmente è stata la scelta più intelligente possibile, perché giochi di queste dimensioni non richiedono solo tanto tempo per essere realizzati, ma anche moltissimo lavoro di rifinitura e correzione dei bug."

Anche lui si è abbandonato a diversi voli pindarici: "Alla fine, cosa vogliono davvero i fan? Un gioco che esce prima del dovuto e non soddisfa le aspettative, oppure il tacchino lasciato in forno il tempo necessario per essere delizioso quando finalmente viene servito? Credo che la risposta sia chiara. Per questo ci prenderemo tutto il tempo necessario, quanto serve, per realizzare qualcosa di grande." Sicuramente il discorso non fa una piega, ma immaginiamo che i fan vogliano anche che il gioco esca, prima o poi.

Che aggiungere? Tra qualche mese si festeggeranno gli otto anni senza informazioni su The Elder Scrolls VI, il che è davvero un tempo lunghissimo. Probabilmente passerà alla storia come il titolo che ha ridefinito il concetto di "annuncio prematuro". Pensate che chi è nato nel 2011, anno di uscita della prima versione The Elder Scrolls V: Skyrim, nel 2026 compirà 15 anni.