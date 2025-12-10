The Elder Scrolls 6 in arrivo nel 2027? I fan pensano che il nuovo trailer di TES 5 Skyrim lo suggerisca

I fan dei videogiochi sono sempre pronti a vedere teaser ovunque, nella speranza che il loro videogioco più atteso venga presto annunciato e mostrato. Non vi stupirà quindi sapere che gli appassionati di The Elder Scrolls hanno appena ideato una nuova teoria .

La nuova teoria dei fan di The Elder Scrolls 6

Per quale motivo è nata questa fantasia? Semplicemente per "colpa" del nuovo trailer di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition per Nintendo Switch 2. All'interno del filmato possiamo vedere la seguente scena.

La scena del trailer di Skyrim per Switch 2 da cui è nata la teoria

Un elfo natalizio sta guardando verso l'alto e vede che la sua statistica di Oratoria (che rappresenta la capacità di convincere altri personaggi a fare quello che vogliamo o di ottenere sconti dai mercanti) salire fino al livello 27. Inoltre, il livello del personaggio è 20, quindi il risultato è "2027".

La conseguenza è che su ResetEra e Reddi è nata una discussione sul fatto che possa essere un suggerimento che qualcosa accadrà nel 2027 e che quel qualcosa sia proprio l'arrivo di The Elder Scrolls 6. Ovviamente non tutti i giocatori credono a questa ipotesi, ma in ogni caso c'è qualcuno che ci spera.

Dal nostro canto, non crediamo ci si debba aspettare l'arrivo di The Elder Scrolls 6 nel 2027, considerando il modo in cui Todd Howard di Bethesda parla dei tempi di sviluppo del videogioco.