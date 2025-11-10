Sette anni dopo l'annuncio di The Elder Scrolls 6, Bethesda dice a che punto sono i lavori

Era l'E3 2018 quando Bethesda scosse l'intero mondo videoludico con l'annuncio che The Elder Scrolls 6, seguito di TES 5 Skyrim, era in sviluppo. Si dava per scontato che avrebbe richiesto un po' di tempo, ma dopo sette anni stiamo ancora aspettando un primo vero trailer.
Ora, parlando con GQ Magazine, Todd Howard di Bethesda ha commentato lo stato dei lavori del videogioco.
I commenti di Howard su The Elder Scrolls 6
Howard ha spiegato senza mezzi termini che The Elder Scrolls 6 è "ancora molto lontano". Aggiunge che invita tutti ad avere pazienza e non vuole che i fan si sentano ansiosi per l'arrivo del gioco.
Inoltre, Howard non vuole nemmeno dare un periodo di uscita perché non ama indicare date e costringere i giocatori ad aspettare tanto tempo per far sì che tale data arrivi. "Mi piace annunciare un gioco e pubblicarlo. Il mio sogno è che passerà un bel po' di tempo e poi, un giorno, il gioco apparirà dal nulla: non significa che faremo così, sia chiaro".
Il commento ha spinto GQ a chiedere se per caso Bethesda potrebbe pubblicare The Elder Scrolls 6 senza alcun annuncio, come fatto con Oblivion Remastered (che era però già ben noto per i leak e i rumor). Howard ha spiegato che ciò che è stato fatto con la remaster di TES 4 è stato un esperimento e che ha funzionato bene, ma non dice alcunché riguardo ai piani per TES 6, come è ovvio.
Howard afferma poi che al momento Bethesda Game Studios sta investendo centinaia di persone su Fallout, per produrre Fallout 76 e "altre cose". Secondo i rumor più recenti, Bethesda avrebbe in produzione una rimasterizzazione di Fallout 3, simile a Oblivion Remastered.
Il prossimo grande gioco di Bethesda, come detto più volte da Howard, sarà però The Elder Scrolls 6, seguito poi da Fallout 5. Semplicemente ci vorrà del tempo.