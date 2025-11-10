Sette anni dopo l'annuncio di The Elder Scrolls 6, Bethesda dice a che punto sono i lavori

Era l'E3 2018 quando Bethesda scosse l'intero mondo videoludico con l'annuncio che The Elder Scrolls 6, seguito di TES 5 Skyrim, era in sviluppo. Si dava per scontato che avrebbe richiesto un po' di tempo, ma dopo sette anni stiamo ancora aspettando un primo vero trailer.

Ora, parlando con GQ Magazine, Todd Howard di Bethesda ha commentato lo stato dei lavori del videogioco.