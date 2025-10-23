Fallout 5 assente dal Fallout Day, Todd Howard rassicura: "sappiate che stiamo lavorando ad altro"

Il Fallout Day 2025 si è concluso senza nuovi Fallout. Anche se era stato ampiamente annunciato che non ci sarebbe stato Fallout 5 , i fan sono rimasti lo stesso delusi. Certo, c'è una nuova versione di Fallout 4 , c'è un nuovo bundle di Fallout: New Vegas e ci sono nuovi contenuti per Fallout Shelter e Fallout 76 , ma di davvero nuovo non c'è stato niente. Nemmeno una remaster per placare un po' gli appetiti generali.

Qualcosa si muove

Alla fine della trasmissione dedicata al Fallout Day, il direttore creativo di Bethesda, Todd Howard, ha riconosciuto che i fan della saga probabilmente si sono sentiti un po' delusi dall'assenza di annunci importanti, assicurando però che lo studio sta lavorando a "ancora più contenuti di Fallout". Il significato preciso di questa dichiarazione resta misterioso, ma Howard ha sottolineato che Bethesda non vede l'ora di mostrare ciò che sta preparando.

La cover della nuova edizione di Fallout 4

Howard ha spiegato nel suo messaggio che tutte le richieste dei fan vengono lette e registrate, quindi ha svelato: "Sappiate che stiamo lavorando ad altro. Non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui potremo condividerlo con tutti voi."

Sicuramente non è molto. Considerando anche che Bethesda sta lavorando in forze su The Elder Scrolls VI, probabilmente ci vorrà ancora molto tempo prima di avere Fallout 5, a meno che non sia stato affidato a uno studio terzo, come accaduto con Fallout: New Vegas.