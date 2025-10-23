La Stagione 2 di Fallout è stata mostrata con quattro nuovi poster

Prime Video ha pubblicato quattro nuovi poster per la Stagione 2 di Fallout, ognuno dedicato a un diverso personaggio: la Lucy di Ella Purnell, il Maximus di Aaron Moten, il Ghoul di Walton Goggins e stavolta anche Dogmeat, giustamente promosso a protagonista.

Le locandine mostrano situazioni che fanno un chiaro riferimento all'ambientazione di New Vegas; ad esempio Lucy si ritrova in mezzo alle truppe della Caesar's Legion, la fazione militarista ispirata all'antica Roma che punta a creare un impero totalitario attraverso guerre e deportazioni.

Maximus è invece circondato dai soldati in armatura della Fratellanza d'Acciaio, di cui lui stesso fa parte, mentre il Ghoul cammina in mezzo a un esercito di cloni mutanti di Elvis, a quanto sembrerebbe. E Dogmeat? Se ne sta tutta tranquilla fra orde di giganteschi scorpioni.

La pubblicazione dei quattro poster per la Stagione 2 di Fallout è avvenuta nell'ambito del Fallout Day 2025, che come vedrete ha riservato anche diverse altre sorprese ai numerosi fan di questa serie.