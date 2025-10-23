La Stagione 2 di Fallout è stata mostrata con quattro nuovi poster

Prime Video ha pubblicato quattro nuovi poster per la Stagione 2 di Fallout, ognuno dedicato a un diverso personaggio: la Lucy di Ella Purnell, il Maximus di Aaron Moten, il Ghoul di Walton Goggins e stavolta anche Dogmeat, giustamente promosso a protagonista.
Le locandine mostrano situazioni che fanno un chiaro riferimento all'ambientazione di New Vegas; ad esempio Lucy si ritrova in mezzo alle truppe della Caesar's Legion, la fazione militarista ispirata all'antica Roma che punta a creare un impero totalitario attraverso guerre e deportazioni.
Maximus è invece circondato dai soldati in armatura della Fratellanza d'Acciaio, di cui lui stesso fa parte, mentre il Ghoul cammina in mezzo a un esercito di cloni mutanti di Elvis, a quanto sembrerebbe. E Dogmeat? Se ne sta tutta tranquilla fra orde di giganteschi scorpioni.
La pubblicazione dei quattro poster per la Stagione 2 di Fallout è avvenuta nell'ambito del Fallout Day 2025, che come vedrete ha riservato anche diverse altre sorprese ai numerosi fan di questa serie.
Uno show perfetto?
In arrivo il 17 dicembre, la Stagione 2 di Fallout punterà a consolidare il grande successo riscosso dallo show sulla piattaforma streaming Prime Video, successo che ha avuto effetti decisamente positivi anche su tutti i giochi della serie Bethesda.
Come certamente ricorderete, infatti, la popolarità della riduzione televisiva ha spinto le vendite di Fallout 4 e di tutte le altre produzioni legate a questa proprietà intellettuale, che hanno goduto di un sostanziale rilancio.