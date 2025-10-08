Annunciato il Fallout Day 2025: quando, dove e come vederlo

Bethesda Softworks ha annunciato che terrà il Fallout Day 2025 il 23 ottobre alle 19:00 (ora italiana). L'evento sarà visibile su YouTube e Twitch, chiaramente sui canali ufficiali della compagnia.
La trasmissione includerà le ultime novità sui giochi già pubblicati della serie Fallout. Inoltre, sarà celebrata la comunità che tiene viva la fiamma (nucleare, in questo caso) e saranno svelati i prossimi eventi dedicati ai fan.
Cosa sarà mostrato?
Purtroppo le informazioni sono scarse e non sappiamo quali contenuti saranno presenti.
Sicuramente ci sarà spazio per parlare della seconda stagione della serie TV di Fallout di Prime Video, probabilmente con un nuovo trailer. Ipotizziamo che ci sarà spazio anche per qualche aggiornamento su Fallout 76, il live service della serie.
Per il resto, riteniamo improbabile che si parli di un eventuale Fallout 5. Ci potrebbero essere delle novità su Fallout 4, ma anche in questo caso tendiamo a escluderle, visto l'aggiornamento dello scorso anno per PS5 e Xbox Series X e S. Potrebbe essere presente un'eventuale versione Nintendo Switch 2 del gioco, ma anche in questo caso siamo nell'ambito delle mere ipotesi.
Insomma, tutto è possibile, ma manteniamo basse le aspettative, così da non rimanere delusi.