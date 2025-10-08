Annunciato il Fallout Day 2025: quando, dove e come vederlo

Bethesda Softworks ha annunciato che terrà il Fallout Day 2025 il 23 ottobre alle 19:00 (ora italiana). L'evento sarà visibile su YouTube e Twitch, chiaramente sui canali ufficiali della compagnia.

La trasmissione includerà le ultime novità sui giochi già pubblicati della serie Fallout. Inoltre, sarà celebrata la comunità che tiene viva la fiamma (nucleare, in questo caso) e saranno svelati i prossimi eventi dedicati ai fan.