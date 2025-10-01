Fallout 76: Burning Springs accoglie il Ghoul della serie TV

Burning Springs è previsto in uscita nei primi giorni di dicembre e aggiungerà una nuova area a ovest della mappa. Nelle desolate terre dell'Ohio i giocatori potranno, tra le altre attività, dedicarsi alla caccia di taglie. Come si lega tutto questo alla serie TV? A fornirci le missioni sarà uno dei personaggi più amati dello show, il Ghoul interpretato da Walton Goggins , doppiato dall'attore statunitense per l'occasione. A presentare le novità dell'espansione, invece, sono stati Bill LaCoste, Production Director, e John Rush, Creative Director di Fallout 76.

La serie TV di Fallout ha innumerevoli pregi, dove il più grande di tutti rimane la capacità di convertire il pubblico di telespettatori in giocatori. Lo abbiamo visto lo scorso aprile al debutto del telefilm di Amazon Prime, quando la curiosità di chi non conosceva il mondo di Fallout è completamente esplosa, tanto da portare i più temerari a tuffarsi in Fallout 4 e Fallout 76. Bethesda non è rimasta indifferente all'entusiasmo generale, accogliendo nella nuova espansione di Fallout 76 uno dei personaggi più amati della serie .

Burning Springs, benvenuti in Ohio

La nuova espansione Burning Springs si sviluppa geograficamente a ovest della mappa. L'ultimo baluardo della Virginia occidentale è Point Pleasant, la cittadina dell'Uomo Falena. Questo luogo è stato modificato per fungere letteralmente da ponte e ad attendere i giocatori oltre il fiume c'è l'inospitale e desertico Ohio. "Volevamo espandere la storia dell'Appalachia, ma dare anche ai giocatori la possibilità di raccontare la loro attraverso ciò che viene costruito e plasmato. L'Ohio è un luogo ancora inesplorato nella serie di Fallout, quindi ci è sembrata una scelta che potesse accontentare sia i nostri desideri che quelli dei giocatori" spiega Rush.

Benvenuti in Ohio!

La mappa di Burning Springs è parecchio inospitale: oltre il fiume, infatti, il territorio diventa desertico e assolato, il perfetto habitat per creature parecchio feroci, tanto quanto gli abitanti che vivono in queste terre. Negli accampamenti di predoni è possibile vedere guardie scortate da deathclaw addomesticati, bardati con tanto di armatura in stile Dino Riders (come se abbattere un deathclaw non fosse già abbastanza difficile, ndr). A capo di questa allegra combriccola c'è il Rust King, un potente e carismatico super mutante che governa questa regione, con il quale il giocatore avrà modo di interagire.

In Burning Springs, flora e fauna sono decisamente ostili

Non è un caso che l'ambientazione sia principalmente desertica. A influenzare gli sviluppatori di Fallout 76 è stata sicuramente la serie TV, o meglio, la volontà di creare qualcosa che fosse legato ai luoghi della seconda stagione, soprattutto una vecchia conoscenza di alcuni veterani del team: New Vegas. "Volevamo che la nuova regione ricordasse davvero ai giocatori ciò che avevano imparato a conoscere e ad amare in Fallout 3 e Fallout: New Vegas. E così, quando abbiamo deciso di creare questa nuova area della mappa, i tre pilastri che ci siamo dati sono stati: deserto, deathclaw e predoni, perché questi sono gli elementi che secondo me catturano il giocatore, l'essenza e il pericolo di quei capitoli della serie. Volevamo che questo si riflettesse nella nostra espansione della mappa a Burning Springs".

L'Ohio ricorda vagamente il Mohave

Durante la presentazione stampa abbiamo visto diverse ambientazioni, avendo effettivamente la sensazione che la nuova mappa fosse un mix tra il ben noto deserto del Mohave e il più tradizionale Far West. Tra accampamenti desolati e rovine cittadine, tutti i luoghi di interesse ospiteranno nuovi eventi comuni, nuove fazioni, sfide, armi, equipaggiamenti unici e persino nuovi pesci da catturare. "Come amo dire sempre: dove puoi nuotare puoi pescare! ... Dovrei farci una maglietta" esclama LaCoste.