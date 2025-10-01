Apple Vision Pro 2: trapelano i dettagli sul nuovo modello, poche novità e prezzo altissimo

Un documento della FCC (Federal Communications Commission) trapelato online ha confermato l'arrivo del nuovo visore di realtà mista della casa di Cupertino, ma le novità non sembrano all'altezza delle aspettative.

Secondo quanto riportato, il Vision Pro 2 sarà molto simile al primo modello, sia in termini di design sia nelle caratteristiche tecniche principali. Una scelta che rischia di renderlo poco competitivo, soprattutto se dovesse mantenere l'elevato prezzo di 3.499 dollari. Una cifra che già aveva limitato il successo della prima generazione, definita da molti analisti come "prodotto elitario", con scarsa attrattiva per il mercato di massa.