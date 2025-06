Apple starebbe lavorando a sette nuovi dispositivi, tra visori e occhiali smart

Dopo il cambio di strategia legato alla nuova lineup autunnale degli smartphone, Apple starebbe puntando anche al settore dei dispositivi indossabili . Si parla in particolare di sette nuovi prodotti, tra visori e occhiali smart. La roadmap è stata delineata da Ming-Chi Kuo, noto analista (trovate la fonte in calce). Vediamo meglio tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato da Kuo, Apple dovrebbe lanciare sette nuovi prodotti entro il 2028, ovvero tre dispositivi della serie Vision e quattro occhiali smart. Nel 2025 dovrebbe arrivare un Vision Pro dotato di chip M5, dal design invariato rispetto al visore attuale, ma con un SoC aggiornato. Si stimano vendite tra 150.000 e 200.000 unità entro la fine dell'anno, con la produzione prevista per il terzo trimestre.

Nel 2027, invece, potremmo vedere Apple Vision Air, versione più economica del Vision Pro e con un peso ridotto del 40%, grazie ai materiali utilizzati (in questo caso plastica e lega di magnesio, a fronte del precedente vetro e titanio).

I nuovi visori e occhiali smart di Apple arriveranno entro il 2028

Sempre nel 2027, inoltre, pare arriveranno i primi occhiali smart di Apple, in materiali e montature diverse per una maggiore personalizzazione e diverse funzionalità, dalla fotocamera al riconoscimento dei gesti. La produzione è prevista per il secondo trimestre e si stimano 3-5 milioni di unità. Nel 2028 potremo aspettarci invece la seconda generazione del Vision Pro, dispositivo dal design rivisto, prezzo e peso ridotti e un processore "paragonabile a un Mac".

Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, quindi vi aggiorneremo in caso di novità concrete. Ad ogni modo, sempre nel 2028 dovrebbero arrivare anche i primi occhiali XR con display integrato, basati su tecnologia Liquid Crystal on Silicon.