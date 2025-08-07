15

Tim Cook omaggia Donald Trump con un dono speciale: una scultura in oro a 24 carati

Tim Cook ha fatto realizzare una scultura artistica realizzata appositamente per Donald Trump, con tanto di logo Apple e una base in oro a 24 carati.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/08/2025
Donald Trump

In occasione dell'annuncio di un investimento da 100 miliardi di dollari per la produzione negli USA da parte di Apple, Tim Cook ne ha approfittato per omaggiare il Presidente Donald Trump con un regalo piuttosto... particolare. Si tratta infatti di una scultura artistica realizzata appositamente per lui, con tanto di logo Apple e una base in oro a 24 carati.

La scultura targata Apple

Si tratta di un regalo simbolico che rappresenta l'intenzione di Apple di investire 100 miliardi di dollari nel settore manifatturiero nei prossimi quattro anni, con la somma complessiva dedicata alla produzione interna che dovrebbe salire a ben 600 miliardi di dollari. In ogni caso, la progettazione della scultura è opera di un impiegato di Apple, ex caporale del Corpo dei Marines degli Stati Uniti. La base in oro proviene dallo Utah, simbolo della lavorazione di metalli preziosi, mentre il disco di vetro trasparente è targato Corning (società madre dei Gorilla Glass).

Il regalo di Tim Cook a Donald Trump
Il regalo di Tim Cook a Donald Trump

Tutti questi materiali, in base alla loro provenienza, acquisiscono così un significato simbolico che valorizza una catena di fornitura fondata sulle eccellenze americane. Come avete visto, la scultura è caratterizzata da un grosso disco in vetro, con la parte superiore che riporta il nome di Donald Trump, mentre in basso troviamo la firma di Tim Cook, con la dicitura "Made in USA" e l'anno 2025. La base, come vi abbiamo già detto, è in oro a 24 carati.

Una situazione complicata

Nel frattempo, tuttavia, l'azienda di Cupertino sta riscontrando una serie di difficoltà. Durante l'ultima conference call con gli investitori, infatti, ha dichiarato di aver subito un aggravio di 800 milioni di dollari a causa delle tariffe imposte sulle importazioni. A preoccupare ulteriormente è la possibilità di introdurre dazi anche sulle importazioni dall'India, paese chiave per la produzione di Apple.

