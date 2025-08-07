La beta di Battlefield 6 sta già registrando numeri impressionanti

In ogni caso una tale manifestazione di entusiasmo è senz'altro legata alle ottime premesse di questo capitolo, che punterà a recuperare le cose migliori fatte in passato e a introdurre tante novità per rendere l'esperienza moderna e al passo coi tempi.

La beta di Battlefield 6 sta per iniziare: come e quando accedere e dove scaricarla

La beta di Battlefield 6 ha già superato i 311.000 utenti contemporanei su Steam: si tratta della coda formata dai giocatori che si sono registrati per l'accesso anticipato e che potranno provare il nuovo episodio della serie sparatutto a partire da oggi.

Un test importantissimo

Presentata nei giorni scorsi con un trailer l'open beta di Battlefield 6 rappresenta un test importantissimo per la nuova produzione targata Electronic Arts: l'azienda ha puntato forte sul gioco e sembra che finora sia stato detto e fatto tutto ciò che gli appassionati chiedevano.

Activision non sarebbe preoccupata da Battlefield 6 perché "Call of Duty è troppo grande per fallire", ma di certo si respira un'aria diversa da qualche tempo e chissà che i Battlefield Studios non riescano a fare il colpaccio.