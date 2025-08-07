La beta di Battlefield 6 sta già registrando numeri impressionanti

La beta di Battlefield 6 ha già superato i 311.000 utenti contemporanei su Steam: si tratta della coda formata dai giocatori che si sono registrati per l'accesso anticipato e che potranno provare il nuovo episodio della serie sparatutto a partire da oggi.
Una partecipazione così massiccia in questa fase fa decisamente ben sperare rispetto a ciò che il gioco riuscirà a fare nel corso dei weekend di beta ufficiali, nonché ovviamente quando arriverà il momento del debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il prossimo 10 ottobre.
Abbiamo parlato di "coda" non a caso: un po' come per le prenotazioni di prodotti estremamente richiesti ma disponibili in quantità limitate, questo assaggio anticipato della beta di Battlefield 6 non potrà essere fruito da tutti ma richiede appunto che ci si metta in fila ad aspettare il proprio turno.
In ogni caso una tale manifestazione di entusiasmo è senz'altro legata alle ottime premesse di questo capitolo, che punterà a recuperare le cose migliori fatte in passato e a introdurre tante novità per rendere l'esperienza moderna e al passo coi tempi.
Un test importantissimo
Presentata nei giorni scorsi con un trailer l'open beta di Battlefield 6 rappresenta un test importantissimo per la nuova produzione targata Electronic Arts: l'azienda ha puntato forte sul gioco e sembra che finora sia stato detto e fatto tutto ciò che gli appassionati chiedevano.
Activision non sarebbe preoccupata da Battlefield 6 perché "Call of Duty è troppo grande per fallire", ma di certo si respira un'aria diversa da qualche tempo e chissà che i Battlefield Studios non riescano a fare il colpaccio.