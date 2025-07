Battlefield 6 segna la nascita di una piattaforma, EA sta puntando forte sul progetto

"Tra soli due giorni (...) tutto diventerà più chiaro per quanto concerne la natura degli investimenti fatti negli ultimi quattro anni, che hanno visto quattro diversi studi impegnati nello sviluppo in vista del lancio."

"E, in realtà, il motivo principale dietro questo approccio è che non si tratta solo di un prodotto: stiamo davvero costruendo Battlefield come una piattaforma ", ha spiegato il CEO di Electronic Arts.

Occhi puntati sulla presentazione di domani

Come sappiamo, domani sera verrà presentato il multiplayer di Battlefield 6 e immaginiamo ci sarà anche l'annuncio della data di uscita, trapelata in anticipo ma ancora tutt'altro che confermata da parte di Electronic Arts.

"Per quanto riguarda il modo in cui abbiamo pensato di promuovere il progetto, ci metteremo tutta la forza possibile" ha continuato Wilson. "Come azienda, stiamo puntando forte. Avete visto il trailer di annuncio, pubblicato una settimana fa? È stato accolto molto bene, anche se si trattava appunto solo di un trailer di presentazione."

"La maggior parte dei nostri giocatori è lì in attesa del grande reveal che arriverà domani (...) e abbiamo centinaia di content creator e influencer in volo verso Los Angeles e altre destinazioni nel mondo. Domani passeranno tutta la giornata con il gioco e cominceranno a trasmettere in streaming per i loro fan giovedì."