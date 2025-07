La data di uscita di Battlefield 6 potrebbe essere trapelata da EA: non uscirà su PS4 e Xbox One?

Un paio di informazioni aggiuntive emergono con la presentazione di Battlefield 6 andata in scena nelle ore scorse, in particolare la possibile data di uscita del gioco e le piattaforme di riferimento, che sembrano essere solo quelle di attuale generazione, con il titolo che sembrerebbe non uscire su PS4 e Xbox One.

Non si tratta ancora di dichiarazioni specifiche da parte di Electronic Arts, che per il momento si è limitata a uno spettacolare trailer ufficiale pubblicato oggi e che rimanda a una prossima presentazione del multiplayer fissata per il 31 luglio, ma entrambe le informazioni derivano da fonti ufficiali come il sito del gioco.

Per quanto riguarda la data di uscita, questa sembra essere il 10 o l'11 ottobre, considerando che le offerte di prevendita messe in atto da EA con la presentazione di oggi scadono proprio in tale data, facendo pensare che quella rappresenti l'uscita effettiva del gioco sul mercato.