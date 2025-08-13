Battlefield 6 ha già ricavato $35 milioni su Steam e le aggiunte nella Lista dei desideri continuano a salire

Battlefield 6 è ancora lontano dall'uscita ma è un successo sotto svariati punti di vista, perlomeno per quanto riguarda i nuovi dati condivisi da Alinea Analytics .

I numeri raggiunti da Battlefield 6

Battlefield 6, per i dati di Alinea Analytics, le prenotazione hanno già superato 600.000 ordini su Steam, mentre le aggiunte nella Lista dei desideri ammontano a oltre 2,7 milioni di volte: questi dati rendono chiaro che c'è un certo livello di eccitazione per il videogioco di EA e DICE.

La tabella delle aggiunte alla Lista dei desideri di Battlefield 6 fornita da Alinea Analytics

Parlando però di soldi, pare che questi numeri si siano per ora tradotti in 35 milioni di dollari di introiti sul solo Steam: ovviamente Battlefield 6 arriverà anche su console e anche se non dovesse raggiungere lo stesso successo al lancio, comunque si tratta di buone cifre per la pre-vendita, considerando che c'è tutto il tempo per migliorare i risultati. Parlando sempre di Steam, Battlefield 6 è stato il numero 2 della classifica dei giochi più venduti (calcolati in ricavi, non numero di unità) la scorsa settimana, confermando gli ottimi risultati.

Non è però una enorme sorpresa visto che il videogioco ha accumulato aggiunte alla Lista dei desideri di settimana in settimana: in pochi giorni dal lancio della pagina Steam aveva raggiunto le 500.000 aggiunte e a fine luglio (25-30) ogni singolo giorno l'FPS ha ottenuto tra le 95.000 e 150.000 aggiunte.

Ora come ora, Battlefield 6 è in sesta posizione nella classifica totale della Lista dei desideri di Steam, dietro a Hollow Knight: Silksong, Subnautica 2, Deadlock, Borderlands 4, Light No Fire e ARC Raiders.