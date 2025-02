Deadlock elimina una delle quattro corsie: un grosso cambiamento per il MOBA di Valve

Le corsie di Deadlock

Per coloro che non sono esperti di MOBA, con "corsie" si fa riferimento alla componente fondamentale delle mappe. Sono dei percorsi all'interno dei quali si riversano dei minion che partono dalla base del team. I minion avanzano e si scontrano con quelli avversari oppure vengono eliminati dai giocatori, che in questo modo acquisiscono risorse per potenziarsi e spingono i propri minion più avanti nel percorso.

Giochi come Deadlock ruotano attorno alla gestione delle corsie e dei minion, in una specie di Tira la fune con più corde da tenere sotto controllo: eliminarne una è quindi un cambiamento notevole. Considerando poi che si gioca in un 6 vs 6, ora sarà più probabile che le corsie abbiano più di un utente impegnato a lottare, mentre prima vi erano dei percorsi con utenti che difendevano l'area in solitaria.

Ovviamente non è detto che questo cambiamento sia definitivo. Deadlock è in continua evoluzione e potrebbe ritornare sui propri passi, oppure introdurre novità ancora più "distruttive". Ci sono poi piccole modifiche per la meccanica dello sprint, del Sinner's Sacrifice e delle Soul Orb, che vengono rilasciate dai nemici alla morte e possono essere usati dai giocatori per assicurarsi ricompense o per negarle parzialmente alla squadra nemica. Non mancano infine varie ottimizzazioni: potete trovare tutti i dettagli su Steam.