League of Legends ascolta i fan: tornano i Forzieri Hextech, si riduce il costo dei Campioni e non solo

League of Legends torna sui propri passi e ripristina una serie di caratteristiche in base al responso dei videogiocatori.

Le novità di League of Legends

Una delle novità in fase di ritorno sono i Forzieri Hextech. Inoltre, a partire dall'atto 2, i giocatori avranno modo di acquisire anche fino a dieci Forzieri e Chiavi per Atto. Otto di queste saranno resi disponibili per il Pass gratuito, al posto della skin Stagionale o della skin da 1350 RP o inferiore. I due rimanenti potranno essere ottenuti tramite il sistema di Onore. Viene anche precisato che i Forzieri Hextech non hanno subito modifiche: sono esattamente quelli che potevate ottenere prima attraverso la Maestria Campione.

A questo si aggiunge anche il fatto che il costo in Essenza Blu di tutti i campioni sarà ridotto del 50% a partire dalla prossima patch. Lo scopo è rendere più semplice per i nuovi giocatori espandere il roster. Un'altra novità è il rimando della skin di Mordekaiser Glorioso, che richiede altro lavoro per essere migliorata. In generale, le Skin Gloriose saranno più belle e quindi ne verranno pubblicate meno del previsto.

Viene poi aggiunto che il Pass Stagione a pagamento vedrà la rimozione di una skin non Prestigio, ma al suo posso si otterranno 25 Essenze Mitiche. Le skin confermate per l'Atto 2 sono Darius, Sion e Talon. Aggiungiamo anche che il torneo Clash sarà di nuovo mensile, con ARURF come evento Clash di marzo e la classica Landa degli Evocatori come evento di aprile. Si chiud con il fatto che il "Tuo Negozio" tornerà con la Patch 25.6 e l'Emporio delle Essenze Blu tornerà con la Patch 25.7.

Pare poi che dopo Arcane arriveranno altre tre serie animate su Netflix di League of Legends, ecco dove saranno ambientate.