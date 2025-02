Ninja Five-O è uno dei più bei giochi per GBA e ora è disponibile anche per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch

Se volete conoscere uno dei migliori giochi del vasto catalogo del Game Boy Advance, allora sarete felici di sapere che Ninja Five-O di Konami è stato ripubblicato da Limited Run Games per le moderne piattaforme da gioco. Per la precisione, è disponibile per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 , a un prezzo di 24,99 euro.

Poche novità

Per chi non lo conoscesse, Ninja Five-O è un action platform con protagonista un abile ninja, che deve usare le sue abilità per superare dei livelli pieni zeppi di nemici, risolvendo così crimini pericolosi come rapine in banca e sequestri. Ambientato nella città di Zipangu, è una sfida impegnativa che non mancherà di appassionarvi.

Le caratteristiche di gioco vantano (tratte dalla descrizione ufficiale):

Ninjutsu: varie modalità di attacco

Modalità Prova a tempo: un livello già completato può essere giocato nuovamente in questa modalità a tempo. Ogni stato avrà un obiettivo di tempo e dovrete cercare di completare il livello prima della scadenza del tempo assegnato.

Salvataggio del gioco (progressi) in qualsiasi momento

Funzionalità di riavvolgimento del tempo

Purtroppo poco o nulla è stato fatto in termini di aggiunta di nuovi contenuti, che rimangono quelli di allora. Considerando che stiamo parlando di un gioco del 2003, ci si poteva attendere qualcosa di più. Comunque sia, è un titolo che vale sicuramente la pena di provare.