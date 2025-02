Un corposo video di gameplay di Atomfall vi permette di capire bene come funzioni questo intrigante gioco

Se però fino a questo momento non siete riusciti a inquadrarlo al meglio, sarete felici di sapere che è disponibile un video ufficiale esteso del gameplay che permette di vedere in modo più chiaro cosa aspettarsi da Atomfall.

Atomfall - il nuovo gioco di Rebellion (Sniper Elite) - arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che su Game Pass, il 27 marzo. Si tratta di un gioco d'azione e sopravvivenza in una mappa aperta, con una ambientazione post-apocalittica.

Il video del gameplay esteso di Atomfall

Il video di Atomfall in questione è stato pubblicato da IGN USA. Si tratta di un filmato di quasi tredici minuti che permette di capire in modo più preciso quali sono gli aspetti chiave del gameplay e le meccaniche del videogioco, che fonde azione, gioco di ruolo, esplorazione e sopravvivenza in un solo pacchetto.

Ricordiamo che Atomfall ci mette nei panni di un sopravvissuto senza memoria che si ritrova in una zona di quarantena. Siamo in Inghilterra e, cinque anni dopo il disastro nucleare del Windscale (realmente avvenuto nel 1957). L'opera si pone infatti come una versione alternativa della realtà. Precisamente, immagine che il disastro sia stato molto più grave del previsto.

Precisiamo anche che si tratta di un gioco single player, ispirato a titoli come Metro, Fallout e BioShock. Non dobbiamo però aspettarci che sia un'opera simile alle fonti di ispirazione in quanto Atomfall include degli elementi sperimentali e alcune scelte folli.