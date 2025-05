Atomfall: Wicked Isle è la nuova espansione per l'action RPG, annunciata con trailer e data di uscita

Rebellion ha annunciato il prossimo arrivo dell'espansione Wicked Isle per Atomfall, che propone una nuova porzione di gioco con data di uscita fissata per il 3 giugno, dunque la prossima settimana, e un trailer a presentare qualcosa dei nuovi contenuti in arrivo.

Wicked Isle porterà con sé una nuova ambientazione, nuovi personaggi, nemici, armi, abilità e diversi altri elementi, che vanno dunque ad espandere ulteriormente il particolare open world post-apocalittico che fa da sfondo agli eventi di questo action RPG ambientato in un'Inghilterra post-atomica.

Si tratta di un'espansione contenuta nell'edizione Deluxe e nel Deluxe Upgrade Pack ma che può anche essere acquistata a parte al prezzo di 19,99$ (che dovrebbero corrispondere ai classici 19,99€ dalle nostre parti), a partire dal 3 giugno, con gli utenti Game Pass che potranno contare su uno sconto del 10% sul prezzo standard.