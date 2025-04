Stando ai dati annunciati da Rebellion, Atomfall ha raggiunto numeri eccellenti nella settimana del lancio, totalizzando oltre 1,5 milioni di giocatori fra tutte le piattaforme, di cui un milione solo nel primo fine settimana.

A quanto pare si tratta del debutto di maggior successo di sempre per lo studio britannico. "Siamo felici che così tanti giocatori si stiano divertendo con Atomfall", ha dichiarato Jason Kingsley CBE, CEO e co-fondatore del team di sviluppo.

"Superare il milione di giocatori in così poco tempo la dice lunga sulla creatività e la dedizione dell'intero team di Rebellion. Le nostre dimensioni e la nostra stabilità ci permettono di correre dei rischi per creare qualcosa di così diverso come Atomfall. Fortunatamente, questo rischio sta dando i suoi frutti."

"Siamo una società britannica e il gioco ne è un vero riflesso. Non solo è ambientato in una campagna lussureggiante e bellissima, ma Atomfall trae anche ispirazione da molti libri, film e serie televisive inglesi classiche", ha aggiunto Kingsley.

"Ci auguriamo che i giocatori continuino a divertirsi nell'esplorare il mondo di Atomfall e attendiamo con ansia i contenuti futuri del gioco."