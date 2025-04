Tre giorni di presentazioni per Nintendo Switch 2 lasciano intendere che ne vedremo delle belle

Si tratta di una prova di forza non da poco, che probabilmente si focalizzerà soprattutto sulle esclusive prodotte internamente, per dimostrare subito che c'è un chiaro motivo per comprare Nintendo Switch 2.

I dettagli sulle presentazioni di Nintendo

Facciamo però il punto della situazione su quanto sta per accadere, vedendo per bene orari e dettagli noti di questi eventi.

Prima di tutto, il Nintendo Direct del 2 aprile avrà luogo alle 15:00 ora italiana. Questa presentazione durerà ben un'ora, non poco per un tipo di evento che spesso presenta le proprie novità a un alto ritmo.

Certo, la presentazione (credibilmente) si focalizzerà sulla piattaforma e quindi Nintendo vorrà prendersi il tempo di mostrare nel dettaglio l'hardware, con tutte le sue funzionalità. Non è impossibile che ci sia spazio anche per il sistema operativo, una nuova interfaccia e qualche caratteristica unica in tale ambito.

Mario Kart 9 sarà tra i giochi presentati da Nintendo?

Ci aspettiamo inoltre anche qualche trailer dei videogiochi, ma qualcosa di rapido, come antipasto ai Threehouse. Questi ultimi non hanno una durata ufficiale, ma si tratta di presentazione dal vivo che mostreranno i videogiochi giocati in diretta, quindi scommetteremmo su un ritmo molto blando, con vantaggio che si sarà spazio per vedere molti dei titoli in arrivo su Nintendo Switch 2 (come esclusiva o come cross-gen, magari).

Non è impossibile inoltre che ci sia spazio per qualcosa come la retrocompatibilità migliorativa, per poter giocare i titoli Switch a una qualità superiore. Provate a immaginare un Pokémon Scarlatto e Violetto senza problemi di caricamento o di frame rate, ad esempio.

Le possibilità sono molte, ma quel che ci dice il piano d'azione di Nintendo è che c'è molto da vedere e una sola presentazione non basta. Innegabilmente già questo ci spinge a credere che il periodo di lancio andrà molto bene.