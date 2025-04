Nintendo Switch 2 non esiste, Monster Hunter Into the Depth e altri Pesci d'aprile videoludici

Oggi è il primo di aprile, ovvero la giornata degli scherzi detti anche Pesci d'aprile. Il mondo videoludico non è immune da questa "divertente" abitudine e in rete sono ovviamente rapidamente spuntati vari falsi annunci, più o meno creativi.

I pesci d'aprile a tema videoludico

Monster Hunter è una saga amata e di successo e Wilds ha dimostrato che può crescere ancora e ancora. Non sarebbe quindi strano se Capcom avesse intenzione di proporre un nuovo capitolo il prima possibile. Il primo pesce d'aprile che vi proponiamo è quindi legato proprio a Monster Hunter.

Parliamo di Monster Hunter Into the Depth. Forse sarebbe stato ancora meglio chiamarlo Monster Hunter Deep Down, ma forse era troppo ovvio. Il falso gioco sarebbe previsto per PS9, Xbox Series Lies (ovvero bugie) e Steaw (come se la m fosse capovolta). A svilupparlo inoltre è Capcam e la classificazione è C for Ero (come dire, P per EGI). Notiamo anche che i link social sono la X dell'ex-Twitter, in svariati colori. Questo falso ci piace per l'impegno nei dettagli, lo ammettiamo.

La immagine fasulla di Monster Hunter Into the Depth

C'è chi però è creativo in modo unico, ad esempio affermando che Nintendo Switch 2 non esiste affatto. In una sorta di falso riassunto di un articolo, un utente di ResetEra si è inventato una intervista nella quale il presidente Furukawa afferma: "Era letteralmente solo un scherzo, fra. Inizialmente abbiamo pensato che sarebbe stato divertente, un piccolo scherzo senza danni."

"Nintendo è nota per la propria capacità di innovazione continua, quindi abbiamo fatto questo scherzo dedicato a un successo di Switch banale, noioso e con poco stile, pensavamo che gli utenti avrebbero riso e capito che era una battuta. Dai, la ciliegina sulla torta è stato presentare un nuovo Mario Kart. Ovviamente continueremo ad aggiornare Mario Kart 8 Deluxe, quando una nuova console arriverà."

Il pesce d'aprile prosegue affermando anche che figure di spicco dell'industria hanno reagito alla cosa, con Phil Spencer che si è messo a piangere e Todd Howard il quale dichiara: "Mentire riguardo ai videogiochi, non riesco a pensare a qualcosa di più patetico e ridicolo". Non crediamo di dover spiegare qual è la battuta a questo giro. La parte divertente di questo pesce d'aprile è che è stratificato e, soprattutto, si fonda su alcuni reali pensieri di alcuni giocatori.

Infine, vi consigliamo di vedere il trailer di Life Crossing Fantasy Horizons per "Nyantendo Orecchi". Si tratta di una presa in giro nei confronti di Animal Crossing New Horizons. C'è però un dettaglio importante da notare: quello che vedete nel video è un vero videogioco, Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo.

Tutto quello che è stato mostrato è veramente parte del videogioco, semplicemente viene raccontato in modo parodistico prendendo spunto da varie caratteristiche del titolo Nintendo, che è la ovvia fonte di ispirazione per una parte delle meccaniche di Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo.

Diteci, quali altri pesci d'aprile avete scovato in rete che vi hanno strappato un sorriso?