Per Jack Black, Un Film Minecraft è proprio ciò di cui il mondo ha bisogno in questo periodo

Anche il collega Jason Momoa sembra concordare, avendo affermato che "tutti hanno bisogno di fuggire un po' dalla realtà adesso", anche se a quanto pare non sembra vedere i videogiochi come una fuga particolarmente indicata, considerando che pare ne abbia proibito l'utilizzo ai figli .

"C'è così tanta violenza, guerra e odio. Ed è questo che amo di questo film: c'è molto amore e molta creatività. C'è anche un po' di rabbia e di violenza, ma alla fine si tratta di amicizia e di lavorare insieme per rendere il mondo un posto migliore ", ha spiegato Black in un'intervista a Hollywood Reporter.

Ovviamente nel pieno della promozione della pellicola in arrivo al cinema, Jack Black ha recentemente affermato che Un Film Minecraft è proprio ciò di cui il mondo ha bisogno in questo periodo , investendolo di un ruolo decisamente importante.

Un adattamento dall'aspetto strano

È facile essere d'accordo con Jack Black per quanto riguarda la visione del mondo in questo periodo, vista la situazione di crisi generale in cui ci troviamo, e in effetti Minecraft può essere ideale come luogo per la fuga dalla realtà, sebbene la qualità della traduzione da videogioco a film sia ancora tutta da valutare.

In ogni caso, siamo ormai vicinissimi al lancio: Un Film Minecraft sarà infatti disponibile nei cinema a partire dal 4 aprile, ovvero questo venerdì, e consentirà finalmente di vedere com'è questo strano adattamento cinematografico, che ha fatto discutere fin dalla sua prima comparsa, soprattutto a causa dello strano stile iperrealista adottato per rappresentare il mondo del gioco.

Jack Black in Un Film Minecraft

Nel frattempo, nei giorni scorsi abbiamo visto il trailer finale del film, in attesa della versione definitiva ormai prossima.