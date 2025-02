Un Film Minecraft si presenta nel suo trailer finale: tutto è pronto per il lancio al cinema

Il trailer è composto da un montaggio più lungo di varie scene tratte dal film, nelle quali vediamo il variegato cast di protagonisti prendere parte a situazioni differenti all'interno dello strano mondo di Minecraft in cui si ritrovano catapultati.

Con protagonisti Jack Black e Jason Momoa, diretto da Jared Hess, il film rappresenta il primo adattamento cinematografico live-action di Minecraft, un'idea che ha comportato anche una particolare rappresentazione del mondo di gioco che ha fatto alquanto discutere per il suo aspetto "iperrealista", a tratti un po' inquietante.

Da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures arriva infine il Trailer Finale di Un film Minecraft , ovvero il video promozionale definitivo che prepara la strada al lancio del film al cinema , con la data di uscita fissata per il 3 aprile 2025.

Tra stranezze e riferimenti per appassionati

Il nuovo filmato era stato anticipato nelle ore scorse da un teaser, che comunicava appunto il lancio del video definitivo per oggi, dunque potete vedere il trailer finale di Un Film Minecraft qui sotto in tutto il suo splendore.

Nel trailer possiamo vedere i protagonisti e vari aspetti del mondo di Minecraft, con i mob classici, i villager che appaiono particolarmente bizzarri in questa interpretazione e, per la prima volta, anche l'antagonista principale della storia, ovvero Malgosha, il capo dei Piglin.

La storia di Un Film Minecraft vede uno scalcinato gruppo di eroi composto da Garret Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Nathalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks), catapultati nel mondo di Minecraft, dove incontrano un vulcanico Steve interpretato da Jack Black, che li avvia ai segreti dell'universo a blocchi.

Gli elementi epici sono chiaramente mitigati da un tono alquanto umoristico e ironico, ma non mancano alcuni riferimenti che possono essere apprezzati maggiormente dagli appassionati, come il Chicken Jockey o la sequenza all'inizio del trailer in cui Black riferisce di voler "attutire la caduta" con un secchio d'acqua.