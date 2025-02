Un teaser annuncia che domani vedremo il nuovo trailer di Un film Minecraft

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo teaser di Un film Minecraft, che come saprete arriverà nei cinema il 4 aprile 2025. Si tratta di un brevissimo filmato che ha un solo scopo: confermare l'arrivo domani 27 febbraio, di un nuovo trailer completo. In questo modo i fan potranno vedere delle nuove sequenze della pellicola, in attesa di andare al cinema tra poco più di un mese.