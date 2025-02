Richard Garriott sta provando a sviluppare un nuovo Ultima con Larian Studios?

Ieri, Richard Garriott, uno dei padri dei giochi di ruolo elettronici con la serie Ultima, ha inviato un messaggio a Larian Studios su X che ha scatenato immediatamente la fantasia dei fan.

Il testo è breve e coinciso: "Larian Studios, parliamo." Tutto qui. Naturalmente non è abbastanza per annunciare qualcosa di concreto, ma lo è per sperare. In cosa? Difficile dirlo, considerando che potrebbe essere semplicemente un'interazione social di nessun peso.