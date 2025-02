Uno studio mostra che i possessori di PC e console giocano in realtà pochissime ore a settimana

Stando a una nuova ricerca condotta da MIDiA nel quarto trimestre del 2024, moltissimi videogiocatori non hanno semplicemente tempo per giocare o, più semplicemente, possono dedicare poco tempo a settimana al gioco.

Più è lungo, meno si arriva in fondo

I dati, in realtà, hanno svelato anche altro, formando un quadro molto più preciso e complesso:

Il tempo di gioco medio

Due terzi dei giocatori PC e console trascorrono meno di 10 ore a settimana giocando.

Il 36% dei giocatori su console trascorre meno di 5 ore a settimana giocando.

Il 40% dei giocatori PC trascorre meno di 5 ore a settimana giocando.

I dati estesi

"Cinque ore di tempo di gioco a settimana non sono sufficienti per immergersi in un gioco di ruolo da 100 ore. Ad alcuni giocatori bastano a malapena per completare un personaggio usando l'editor interno," spiega lo studio.

Secondo lo studio, è proprio la scarsa disponibilità di tempo da parte dei giocatori uno dei freni principali della crescita del settore, che si è arrestata, nonché di quella dei servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Game Pass. "I giocatori semplicemente non hanno tempo per giocare a tutti i giochi offerti da questi servizi."

"La maggior parte dei giochi non sono fruibili rapidamente come film, episodi TV o album musicali. Richiedono più tempo e attenzione da parte dei giocatori.

Il gioco è anche un passatempo più attivo. Un consumatore può scorrere TikTok quando interagisce con media domestici più passivi come musica, TV e film. Non con i giochi."

Insomma, la durata dei giochi tripla A moderni è un problema da diversi punti di vista, tanto da far concludere allo studio che una delle vie di ripresa percorribili sia quella di realizzare dei giochi più brevi.

"Alcune delle nostre ricerche del 2024 hanno evidenziato la correlazione negativa tra la durata del gioco e il completamento (facilmente visibile nei dati di trofei e obiettivi).

Ovviamente, più lungo è il gioco, minore è il tasso di completamento."

Secondo lo studio, i giocatori nemmeno si accorgerebbero se giochi molto lunghi fossero tagliati del 20% nella durata, visto che sono in pochi a raggiungere la fine.

"E anche se se ne accorgessero, i giochi più brevi possono persino essere un punto di forza per i giocatori a corto di tempo che vogliono un'esperienza completa ma non vogliono faticare con 10 ore di contenuti riempitivi."