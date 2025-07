È morto Hulk Hogan, la leggenda del wrestling WWE aveva 71 anni

È morto Hulk Hogan: la leggenda del wrestling e icona pop aveva 71 anni e le fonti parlano di un arresto cardiaco, sopraggiunto in seguito alle condizioni critiche in cui l'ex lottatore versava ormai da giorni per via di un complicato intervento chirurgico.

Le notizie sulla drammatica situazione di Hogan erano state riportate da un suo ex collaboratore, ma la moglie Sky ha smentito che l'ex lottatore fosse in pericolo di vita, parlando invece di un difficile recupero legato alle operazioni a cui l'uomo si era dovuto sottoporre.

Al secolo Terry Gene Bollea, Hogan è diventato il volto della World Wrestling Federation (oggi WWE) durante la cosiddetta "Golden Era", riempiendo i palazzetti dello sport e dando vita a faide storiche che sono puntualmente culminate nelle diverse edizioni di WrestleMania, come il leggendario incontro con Andre the Giant.

Nonostante l'età e le condizioni fisiche in cui versava, Hogan ha continuato a essere coinvolto in tanti progetti, ultimo quello con l'amico Eric Bischoff e l'allenatore Izzy Martinez per lanciare una nuova federazione di wrestling.