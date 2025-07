Il 6G decolla in Cina, con 50 GB di dati scaricati in poco più di un secondo

Il 6G decolla in Cina: le velocità di riferimento

Entrando nel merito dei dettagli tecnici, come annunciato nel corso di una conferenza da parte della suddetta compagnia, la rete 6G di China Mobile avrebbe permesso di scaricare 50 GB di dati nel giro di appena 1,2 secondi: si tratterebbe dunque di una quantità di tempo davvero infinitesimale, soprattutto se messa a confronto con la nostra realtà italiana, dove ancor oggi la normale fibra ottica fatica a decollare. Per fare un rapido confronto empirico con i file multimediali utilizzati al giorno d'oggi, si tratterebbe dunque di un film da due ore circa con risoluzione 4K scaricato in meno di due secondi. L'aumento significativo della velocità permetterebbe passi in avanti anche per il trasferimento di file in ambito lavorativo, o per le piattaforme di streaming di videogiochi, garantendo così un livello di dettaglio piuttosto elevato anche in cloud, in assenza di un PC o di una console fisica.

6G

La nuova rete 6G in sperimentazione presenterebbe una velocità teorica di 280 Gbps, superiore di ben 14 volte rispetto alla velocità massima raggiungibile dalla rete 5G attuale. Il raggiungimento di velocità simili è frutto di un investimento decisamente cospicuo, superiore a oltre 5,4 miliardi di dollari.