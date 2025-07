GCC Pokémon Pocket annuncia l'espansione La Via del Cielo e del Mare

The Pokémon Company ha annunciato l'espansione La Via del Cielo e del Mare per GCC Pokémon Pocket, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 30 luglio e che è stata presentata con lo spettacolare trailer che potete vedere in calce.

Il pacchetto porterà con sé un mix di nostalgia e innovazione, grazie all'introduzione di Pokémon provenienti dalla regione di Johto e a nuove meccaniche che promettono di rivoluzionare l'approccio strategico dei giocatori, per un'esperienza ancora più entusiasmante.

I fan di lunga data potranno rivedere in azione creature iconiche come Chikorita, Cyndaquil e Totodile, affiancate dai leggendari Lugia e Ho-Oh, veri simboli della seconda generazione videoludica.

Tuttavia, la vera sorpresa de La Via del Cielo e del Mare risiede nell'introduzione di Pokémon capaci di attaccare senza utilizzare Energie, una caratteristica che apre scenari inediti nella costruzione del mazzo.

Tale novità potrebbe infatti cambiare sensibilmente il meta competitivo del gioco, rendendo più rapide e imprevedibili le partite.