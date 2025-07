GCC Pokémon Pocket risponde alle accuse di plagio: la carte sono rimosse, ma non è colpa dell'artista

Come vi abbiamo recentemente segnalato, l'artista Lanjiujiu ha accusato GCC Pokémon Pocket di aver plagiato un suo artwork, precisamente uno raffigurante Ho-oh, nella realizzazione di un nuovo set dedicato ai due leggendari di Johto, ovvero la seconda generazione.

Cosa hanno detto gli sviluppatori di GCC Pokémon Pocket

Secondo quanto indicato dall'account ufficiale PokeGetInfoMain su Twitter in giapponese, è stata fatta una investigazione interna e il risultato finale è che i due artwork sono stati rimossi dal videogioco.

Pare però che la colpa non sia dell'artista di GCC Pokémon Pocket: pare che ci sia stato "un problema nel processo di produzione" e che il team abbia "fornito materiali scorretti come se fossero materiali ufficiali all'illustratore commissionato per tali carte".

Pare quindi che l'artista, Sie Nanahara, non sia responsabile per il plagio ma che abbia semplicemente lavorato con i materiali che gli sono stati forniti. Non è però stato confermato che il materiale fornito fosse proprio il disegno di Lanjiujiu.

La conseguenza pratica per i giocatori è che le carte di Ho-oh e Lugia saranno inserite nel gioco senza illustrazione, al momento, e nuovi artwork saranno inseriti "non appena la preparazione sarà completa". Potete quindi ancora ottenere le carte e usarle, semplicemente non avranno alcun disegno.

Inoltre, il team di GCC Pokémon Pocket continua a investigare sulla situazione, per verificare che qualcosa di simile non sia accaduto anche con altre carte, confermando poi che continuerà a "potenziare il controllo qualità".

