Gli sviluppatori di GCC Pokémon Pocket devono presentare prototipi creati con IA per proporre novità nel gioco

In base a quanto riferito, sembra che qualsiasi proposta scritta di modifica o aggiunta contenutistica o strutturale a GCC Pokémon Pocket debba passare attraverso la costruzione di un prototipo attraverso l'intelligenza artificiale, in modo da rendere più chiaro l'effetti di eventuali modifiche e dare un'idea più precisa di come dovrebbero apparire i nuovi elementi.

DeNA punta forte sull'IA

D'altra parte, l'introduzione di questo requisiti ha anche a che fare con un nuovo atteggiamento generale da parte di DeNA, che ultimamente si sta lanciando in maniera convinta nell'ambito dell'intelligenza artificiale, con la costituzione della divisione AI business innovation.

Si tratta di un'altra dimostrazione di come l'IA sta iniziando a penetrare nell'industria videoludica a vari livelli, andando a occupare alcuni spazi nel processo di sviluppo. Gli effetti di queste novità sono da valutare sul lungo termine, ma il cambiamento in atto sembra sia sul piano globale.

La particolarità dell'approccio di DeNA sta nel fatto di essere particolarmente esteso, in quanto il ricorso a soluzioni incentrate sull'IA riguarda non solo la programmazione, ma anche gli ambiti creativi e di design.

"È molto più rapido implementare il progetto subito rispetto alla stesura di una proposta, ed è molto più facile prendere una decisione corretta in merito al progetto se si può effettivamente vedere il prototipo. Inoltre, la qualità dei progetti migliorerà se i loro creatori avranno una migliore comprensione del funzionamento dell'IA generativa", ha spiegato un funzionario DeNA in una comunicazione ufficiale.

Il 2 luglio DeNA ha annunciato che la sua filiale DeNA AI Link ha stretto una partnership con Cognition AI Inc. per l'implementazione dello strumento Devin, specializzato nel supporto per lo sviluppo. A quanto pare, DeNA utilizza Devin dal febbraio di quest'anno per ridurre il carico di lavoro dei propri ingegneri software e aumentare la loro produttività individuale.