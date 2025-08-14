Resident Evil: Survival Unit si mostra con un trailer pieno di personaggi iconici

Il trailer cinematografico di Resident Evil: Survival Unit è pieno di personaggi iconici che hanno fatto la storia della serie Capcom: da Claire Redfield a Leon Kennedy, passando per Jill Valentine, i protagonisti degli ultimi remake sono tutti presenti.

Insieme a loro, come si vede nelle sequenze, c'è un'altra figura: è il personaggio che andremo a controllare nel gioco e che coordina le varie azioni della squadra, in un contesto strategico con elementi survival disegnato appositamente per i dispositivi mobile iOS e Android.

Accompagnato dal brano "Mountain Hunt" di Queen Bee, il trailer riesce senza dubbio ad alimentare l'entusiasmo che circonda questo spin-off, attualmente in fase di pre-registrazione su App Store e Google Play ma già in grado di contare oltre un milione di adesioni.

In Resident Evil: Survival Unit ci ritroveremo in un ospedale controllato dalla Umbrella, feriti e disorientati ma determinati a trovare un modo per fuggire all'incubo che sembra aver travolto la città, anche grazie all'aiuto di validi combattenti come quelli di cui abbiamo parlato poc'anzi.