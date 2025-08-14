Resident Evil: Survival Unit si mostra con un trailer pieno di personaggi iconici

Il trailer cinematografico di Resident Evil: Survival Unit è pieno di personaggi iconici che hanno fatto la storia della serie Capcom: da Claire Redfield a Leon Kennedy, passando per Jill Valentine, i protagonisti degli ultimi remake sono tutti presenti.
Insieme a loro, come si vede nelle sequenze, c'è un'altra figura: è il personaggio che andremo a controllare nel gioco e che coordina le varie azioni della squadra, in un contesto strategico con elementi survival disegnato appositamente per i dispositivi mobile iOS e Android.
Accompagnato dal brano "Mountain Hunt" di Queen Bee, il trailer riesce senza dubbio ad alimentare l'entusiasmo che circonda questo spin-off, attualmente in fase di pre-registrazione su App Store e Google Play ma già in grado di contare oltre un milione di adesioni.
In Resident Evil: Survival Unit ci ritroveremo in un ospedale controllato dalla Umbrella, feriti e disorientati ma determinati a trovare un modo per fuggire all'incubo che sembra aver travolto la città, anche grazie all'aiuto di validi combattenti come quelli di cui abbiamo parlato poc'anzi.
Un approccio diverso dal solito
Annunciato il mese scorso, Resident Evil: Survival Unit reinterpreta le meccaniche tradizionali survival horror della serie in un'esperienza strategica in cui dovremo assemblare una squadra di sopravvissuti e mettere a punto un sistema di difesa contro l'assalto degli zombie.
Caratterizzato da battaglie che si svolgono in tempo reale, il gioco offrirà un ricco comparto single player, modalità multiplayer competitive in cui potremo sfidare altri giocatori e un mostro completamente inedito: l'inarrestabile Mortem, creato dal leggendario Yoshitaka Amano.