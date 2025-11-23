Resident Evil: Survival Unit ha già superato un traguardo notevole

Resident Evil: Survival Unit ha superato quota un milione di download nelle prime ventiquattro ore: un risultato notevole per lo spin-off mobile prodotto da Aniplex, disponibile su iOS e Android dallo scorso martedì.

Al debutto, il gioco ha subito raggiunto la testa delle Top Free Charts su App Store in più di quindici paesi, fra cui Giappone, Regno Unito, Francia e Germania, posizionandosi secondo negli Stati Uniti e dando il via a una progressione che non accenna a fermarsi.

Per celebrare l'evento, Aniplex e Joycity hanno deciso di premiare tutti i giocatori con il codice promo 1M SURVIVORS, che va riscattato sul sito ufficiale e consente di ottenere una ricompensa speciale in-game.

Il grande successo ottenuto al lancio da Resident Evil: Survival Unito conferma senz'altro la forza di una proprietà intellettuale che sembra non conoscere crisi, e che anche su mobile è sempre stata piuttosto presente.