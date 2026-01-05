L'iPhone 16e da 256 GB è in offerta su AliExpress: ecco un codice per risparmiare maggiormente

Si tratta in questo caso delle offerte del nuovo anno, valide fino al 7 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, pertanto potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile l' iPhone 16e nella colorazione nera da 256 GB a 715,29 €. Con il codice ITCD60 potrai risparmiare altri 60 €, spendendo in totale 655,29 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Caratteristiche dello smartphone iPhone 16e

Lo smartphone è dotato di chip A18 per Apple Intelligence e gaming di alto livello, mentre la batteria offre fino a 26 ore di riproduzione video. Il comparto fotografico riunisce una Fusion da 48MP per foto ad alta risoluzione e un teleobiettivo 2x di qualità ottica, mentre la fotocamera frontale è da 12MP.

iPhone 16e

Il display Super Retina XDR è da 6,1" con tecnologia OLED e parte frontale in Ceramic Shield. Ricordiamo che attualmente è disponibile in sconto anche l'iPhone 16 in due colorazioni differenti e con un codice che ti permetterà di risparmiare ulteriormente.