Svelato da ARC Raiders come funziona il matchmaking: conta anche l'aggressività

Inizialmente si pensava che la differenza fosse tra chi giocava a squadre e chi giocava in single player, con questi ultimi che preferiscono un approccio più rilassato, ma ora è stato svelato che non è così.

ARC Raiders , lo sparatutto PvPvE di Embark Studios, è stato alquanto apprezzato dai giocatori. Una cosa che i fan hanno apprezzato è che chi preferisce non giocare in modo aggressivo contro gli altri utenti umani tende a incontrare avversari che hanno un simile approccio.

Come funziona il matchmaking in ARC Raiders

Parlando con GamesBeat, il CEO di Embark Studios Patrick Söderlund ha svelato che "se preferisci giocare PvE e avere meno conflitti con gli altri giocatori, sarai messo in un match con altri giocatori pacifici: ovviamente non è un sistema perfetto".

Ha poi confermato che si tratta proprio di un matchmaking basato sull'aggressività. Ovviamente però, prima di tutto il matchmaking si basa sul livello di abilità, poi ci sono le divisioni per modalità (solo, duo e trio) e infine, come aggiunta più recente, un sistema che calcola se si è più votati al PvE o al PvP.

Il tutto ha perfettamente senso: se cerchi scontri con gli altri giocatori, ti diverti di più se anche loro hanno tale approccio. Allo stesso modo, chi vuole un approccio più rilassato e magari cooperativo, preferisce giocatori che non alzano le armi verso gli altri utenti.

Ovviamente non è un sistema perfetto e non è sempre possibile rispettare queste regole, a seconda di chi è effettivamente online in un dato momento.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di ARC Raiders.