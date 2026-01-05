Samsung al CES 2026 presenta il colossale Micro RGB da 130 pollici e OLED a 165Hz

In occasione del CES 2026, Samsung ha presentato una delle lineup televisive più ambiziose di sempre, svelando una nuova gamma di TV Micro RGB, Neo QLED e OLED pensata per ridefinire l'esperienza visiva domestica, dal cinema al gaming competitivo. Il prodotto che ha attirato maggiormente l'attenzione è senza dubbio il Micro RGB R95H da 130 pollici, il più grande display Micro RGB mai realizzato dall'azienda.

Il colossale R95H sfrutta le più avanzate tecnologie proprietarie Samsung, tra cui Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro e Micro RGB HDR Pro. Grazie all'intelligenza artificiale, il pannello è in grado di migliorare le tonalità spente, ottimizzare il contrasto e offrire colori estremamente realistici sia nelle scene luminose sia in quelle più scure.