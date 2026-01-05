Samsung al CES 2026 presenta il colossale Micro RGB da 130 pollici e OLED a 165Hz

In occasione del CES 2026, Samsung ha presentato una delle lineup televisive più ambiziose di sempre, svelando una nuova gamma di TV Micro RGB, Neo QLED e OLED pensata per ridefinire l'esperienza visiva domestica, dal cinema al gaming competitivo. Il prodotto che ha attirato maggiormente l'attenzione è senza dubbio il Micro RGB R95H da 130 pollici, il più grande display Micro RGB mai realizzato dall'azienda.
Il colossale R95H sfrutta le più avanzate tecnologie proprietarie Samsung, tra cui Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro e Micro RGB HDR Pro. Grazie all'intelligenza artificiale, il pannello è in grado di migliorare le tonalità spente, ottimizzare il contrasto e offrire colori estremamente realistici sia nelle scene luminose sia in quelle più scure.
I dettagli cromatici del TV Micro RGB di Samsung, protagonista al CES 2026
Dal punto di vista cromatico, il TV raggiunge il 100% dello spazio colore BT.2020 grazie alla tecnologia Micro RGB Precision Color 100, certificata VDE per l'elevata accuratezza della riproduzione dei colori. A questo si aggiunge la tecnologia Glare Free, che riduce drasticamente i riflessi ambientali, garantendo una qualità dell'immagine costante anche in condizioni di luce complessa.
Il supporto a HDR10+ Advanced ed Eclipsa Audio completa un comparto audiovisivo di altissimo livello, mentre il nuovo Vision AI Companion introduce funzionalità smart avanzate come ricerche conversazionali, suggerimenti proattivi, AI Football Mode Pro, Live Translate, Generative Wallpaper e integrazioni con Microsoft Copilot e Perplexity.
Al CES 2026 Samsung amplia anche la proposta OLED
Samsung ha inoltre ampliato la propria offerta OLED con il nuovo S95H UltraThin, caratterizzato da un design sottilissimo con zero-gap mount, che consente un'installazione completamente a filo muro per un effetto elegante e moderno. Tutti i nuovi modelli utilizzano Tizen OS, con la promessa di 7 anni di aggiornamenti software.
Grande attenzione anche al gaming con il nuovo OLED S95H da 48 pollici, pensato per i giocatori più esigenti. Questo modello offre il pannello OLED più luminoso mai visto su questa diagonale, un refresh rate fino a 165Hz con VRR, e audio integrato Dolby Atmos con Object Tracking Sound. A completare l'annuncio, Samsung ha mostrato anche un TV da 77 pollici con luminosità di picco fino a 4.500 nit e ha anticipato la nuova gamma di monitor Odyssey.