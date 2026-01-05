LG riporta in vita la Wallpaper TV: al CES 2026 debutta la nuova OLED evo W6, è spessa solo 9mm

LG rilancia la Wallpaper TV al CES 2026 con la nuova OLED evo W6. Spessa solo 9 mm, completamente aderente al muro e con collegamento wireless.

Dopo sei anni di assenza, LG riporta al CES 2026 uno dei suoi prodotti più iconici: la Wallpaper OLED TV. Il nuovo modello si chiama LG OLED evo W6 e rappresenta un'evoluzione significativa del concetto di televisore ultrasottile introdotto per la prima volta nel 2017. Presentata ufficialmente a Las Vegas, la W6 conferma la volontà di LG di unire design estremo e tecnologia di alto livello. Il punto di forza della nuova Wallpaper TV è senza dubbio lo spessore: appena 9 millimetri, risultato di una completa riprogettazione dell'architettura interna. Sebbene sia leggermente più spessa rispetto al modello precedente, la W6 riesce a offrire un'estetica ancora più pulita.

I dettagli tecnici della nuova LG Wallpaper TV Grazie al nuovo sistema di montaggio a parete, che consente al pannello di aderire perfettamente al muro, la TV si presenta come se fosse un quadro. L'assenza di cavi visibili è resa possibile dall'utilizzo della Zero Connect Box, una unità esterna wireless che può essere posizionata fino a 10 metri di distanza e ospita tutte le connessioni necessarie. L'unico collegamento fisico rimasto è quello per l'alimentazione. La tecnologia OLED tandem spiegata bene: come funzionano i pannelli WOLED di nuova generazione Dal punto di vista della qualità dell'immagine, LG ha introdotto la nuova Hyper Radiant Color Technology, progettata per migliorare ulteriormente livelli del nero, resa cromatica e luminosità. La W6 è stata progettata per ottenere la più bassa riflettanza mai vista su una TV LG. A questo si aggiunge la tecnologia Brightness Booster Ultra che promette un sensibile incremento della luminosità.