Con l'uscita del gioco ormai dietro l'angolo (è fissata per il 30 gennaio su PS5, Xbox Series X/S e PC) abbiamo avuto l'opportunità di provare diversi momenti della campagna, iniziando con la personalizzazione del personaggio e proseguendo attraverso un tutorial ambientato sull'isola di MagMell, per poi saggiare l'equilibrio della sfida e le potenzialità della personalizzazione avanzata.

A distanza di circa sei anni dal debutto del primo capitolo, che ha saputo conquistare una base di oltre quattro milioni di utenti su scala globale, Bandai Namco si appresta a riportare i giocatori all'interno della sua particolare interpretazione delle meccaniche e della filosofia dei titoli di FromSoftware. Con questi presupposti, Code Vein 2 vuole espandere in modo sensibile ogni singolo aspetto della produzione originale, dalla profondità del sistema di combattimento alla complessità della narrativa.

In questo scenario, il giocatore assume il ruolo di un Cacciatore di Redivivi, una figura umana capace di ferire carni altrimenti immortali e che, dopo la Risorgenza, ha iniziato a collaborare con i suoi antichi avversari sotto la guida di Lavinia Voda, la leader di MagMell, nel tentativo di sventare l'estinzione totale. L'elemento di maggiore rottura rispetto al passato è rappresentato dalla figura di Lou MagMell, una compagna di viaggio che ha fuso il proprio cuore con quello del protagonista per riportarlo in vita. Lou è l'unica depositaria della capacità di manipolare il tempo, permettendo alla storia di dipanarsi attraverso due diverse linee temporali: il passato e il presente. Il giocatore è chiamato a viaggiare tra queste epoche per risolvere enigmi ambientali e influenzare il destino di personaggi che nel presente sembrano condannati. Un esempio concreto è rappresentato dalla figura di Josée Anjou, un'eroina leggendaria che nel presente appare intrappolata all'interno di un bozzolo impenetrabile. Poiché la conoscenza necessaria a infrangere tale sigillo è andata perduta, è fondamentale tornare indietro di cento anni per incontrare Josée e scoprire la chiave della sua liberazione.

L'equilibrio precario è scosso dalla cosiddetta Risorgenza, un fenomeno mutageno che agisce in modo virulento su ogni forma biologica, trasformandola in creature prive di intelletto e guidate da un istinto puramente distruttivo. Il contesto storico affonda le radici in un evento catastrofico avvenuto un secolo prima rispetto all'inizio dell'avventura: il fallimento di un antico rituale che portò alla manifestazione della Luna Rapacis. Questo imponente corpo celeste non solo ha accelerato il processo di degenerazione dei Redivivi, privandoli dei loro ricordi e della loro umanità per trasformarli in Orrori, ma emette una luce capace di corrodere menti e corpi, costringendo chiunque voglia sopravvivere in superficie a utilizzare equipaggiamenti protettivi specializzati.

La trama di Code Vein 2 si sviluppa in un contesto futuro dove la convivenza tra l'umanità residua e i Redivivi è giunta a un punto di rottura critico . I Redivivi, esseri immortali dotati di capacità sovrumane legate al consumo di sangue, non sono più l'unica minaccia o risorsa per la società.

Nuovi modi per esplorare

Code Vein II mantiene la base solida dei giochi di ruolo d'azione in terza persona, ma cerca di espandere la struttura dei livelli in ogni direzione. Gli appassionati riconosceranno immediatamente la gestione dei punti di riposo, qui rappresentati dai Mistle, speciali punti di controllo che ripristinano completamente salute, punti di collegamento, energia spirituale e cariche curative. Riposare presso un Mistle comporta però la rigenerazione della maggior parte dei nemici nell'area, come da tradizione dei soulslike. La meccanica punitiva resta invariata: in caso di sconfitta, l'energia accumulata viene abbandonata nel punto del decesso, obbligando il giocatore a un recupero rischioso. A venirgli parzialmente incontro ci sono i compagni di viaggio, che sono in grado di resuscitare il protagonista. Potrebbe sembrare una meccanica che snatura il genere, non fosse che non è possibile abusarne, dato che per usarla i compagni devono essere in vita e ogni suo utilizzo prolunga il tempo di recupero.

Il design dei livelli è oscuro e "corrotto", creando un grande contrasto coi personaggi, dall'estetica decisamente piacevole

La verticalità è diventata un pilastro del design dei livelli. Durante l'esplorazione della Tidewatch Tower o del dungeon Sunken Pylon, ad esempio, il superamento degli ostacoli richiede una maggiore attenzione all'ambiente circostante, con stanze segrete e scorciatoie utili ad arrivare a "falò" apparentemente lontani in un batter d'occhio. Il sistema di mappe è stato potenziato con la possibilità di visualizzare le impronte dei passi effettuati, un aiuto prezioso per non perdere l'orientamento nei complessi labirinti sotterranei. La presenza delle due linee temporali raddoppia di fatto la complessità di molte aree: una mappa che nel presente appare come un cumulo di macerie inaccessibili potrebbe essere una metropoli vibrante e strutturata nel passato, offrendo percorsi differenti. Tra un viaggio e l'altro, il giocatore può accedere alla Confluenza, un costrutto mentale condiviso solo tra il protagonista e Lou MagMell, accessibile da qualsiasi Mistle, dove è possibile dialogare o rivisitare eventi passati per ottenere una comprensione più profonda del mondo.

A fare da collante ai vari labirinti ci saranno zone aperte più vaste, ricche di segreti da scoprire, mostruosità da combattere e tesori da recuperare. All'interno di queste aree ci si potrà muovere a piedi o a bordo di una motocicletta, grazie alla quale sarà possibile sia evitare gli scontri più duri, sia dimezzare i tempi di spostamento.