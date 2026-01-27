0

I voti internazionali di Code Vein 2 passano dal 9 al 4: il soulslike divide la stampa

I voti delle recensioni internazionali di Code Vein 2 sono molto diversi l'uno dall'altro: vediamo cosa ne pensa la stampa del gioco di ruolo d'azione di Bandai Namco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/01/2026
Un personaggio di Code vein 2 che colpisce il terreno
Code Vein 2 è in arrivo e possiamo ora vedere qual è l'opinione media della stampa internazionale, per capire se il gioco di Bandai Namco è adatto a noi oppure se sia meglio aspettare altro.

Noi di multiplayer.it gli abbiamo assegnato un 7/10, spiegando che da questo videogioco ci saremmo aspettati un'evoluzione più coraggiosa.

I voti assegnati a Code Vein 2

Ecco la lista dei voti assegnati dalla stampa a Code Vein 2:

  • Multiplayer.it 7 / 10
  • TheSixthAxis 9 / 10
  • Shacknews 9 / 10
  • But Why Tho? 9 / 10
  • EmuGlx.org 9 / 10
  • Pizza Fria 8.3 / 10
  • TheGamer 4 / 5
  • COGconnected 80 / 100
  • The Outerhaven Productions 4 / 5
  • Digitally Downloaded 4 / 5
  • IGN Spain 8 / 10
  • Digitale Anime 8 / 10
  • Just Play it 8 / 10
  • Gameliner 4 / 5
  • Cerealkillerz 8 / 10
  • Kakuchopurei 80 / 100
  • Digitec Magazine 4 / 5
  • GameBlast 8 / 10
  • Gaming Boulevard 8 / 10
  • PSX Brasil 75 / 100
  • LevelUp 7.5 / 10
  • Gamer Guides 75 / 100
  • República DG 7.4 / 10
  • GAMES.CH 72%
  • Stevivor 7 / 10
  • CGMagazine 7 / 10
  • Saudi Gamer 7 / 10
  • MeuPlayStation 70 / 100
  • One More Game 7 / 10
  • CBR 7 / 10
  • Atarita 67 / 100
  • GamerFocus 6.5 / 10
  • IGN USA 6 / 10
  • Push Square 6 / 10
  • PlayStation Universe 6 / 10
  • KonsoliFIN 3 / 5
  • GamesRadar+ 2.5 / 5
  • Critical Hits 4.5 / 10

Su Metacritic la media dei voti è di 73/100, mentre su OpenCritic è di 74/100. Ovviamente, se arriveranno altre recensioni i voti potrebbero cambiare, ma ci sono già oltre 50 votazioni e difficilmente il voto sarà completamente diverso, al massimo di qualche punto.

TheSixthAxis, uno dei voti più alti, afferma: "Code Vein II è un'avventura d'azione inquietante, emozionante e indimenticabile. È molto più della somma delle sue parti o dei giochi che l'hanno chiaramente ispirato. Ha una personalità propria che va ben oltre l'etichetta del genere soulslike e non scende mai a compromessi su questa visione unica."

Critical Hits, uno dei voti più bassi, scrive invece: "Code Vein II cerca di evolvere il concetto di "Souls-like anime", ma propone una storia debole e un'eccessiva abbondanza di filmati. Il combattimento offre build solide e varietà, ma soffre di animazioni rigide, nemici ripetitivi e di un mondo aperto che manca di veri incentivi all'esplorazione. Gravi problemi tecnici su PS5 penalizzano l'esperienza, rendendo più prudente attendere delle correzioni prima di giocarlo."

Ricordiamo infine che è disponibile una demo di Code Vein 2 che permette di creare il proprio personaggio.

Segnalazione Errore
