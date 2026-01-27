I voti internazionali di Code Vein 2 passano dal 9 al 4: il soulslike divide la stampa

Code Vein 2 è in arrivo e possiamo ora vedere qual è l'opinione media della stampa internazionale, per capire se il gioco di Bandai Namco è adatto a noi oppure se sia meglio aspettare altro.
Noi di multiplayer.it gli abbiamo assegnato un 7/10, spiegando che da questo videogioco ci saremmo aspettati un'evoluzione più coraggiosa.
I voti assegnati a Code Vein 2
Ecco la lista dei voti assegnati dalla stampa a Code Vein 2:
- Multiplayer.it 7 / 10
- TheSixthAxis 9 / 10
- Shacknews 9 / 10
- But Why Tho? 9 / 10
- EmuGlx.org 9 / 10
- Pizza Fria 8.3 / 10
- TheGamer 4 / 5
- COGconnected 80 / 100
- The Outerhaven Productions 4 / 5
- Digitally Downloaded 4 / 5
- IGN Spain 8 / 10
- Digitale Anime 8 / 10
- Just Play it 8 / 10
- Gameliner 4 / 5
- Cerealkillerz 8 / 10
- Kakuchopurei 80 / 100
- Digitec Magazine 4 / 5
- GameBlast 8 / 10
- Gaming Boulevard 8 / 10
- PSX Brasil 75 / 100
- LevelUp 7.5 / 10
- Gamer Guides 75 / 100
- República DG 7.4 / 10
- GAMES.CH 72%
- Stevivor 7 / 10
- CGMagazine 7 / 10
- Saudi Gamer 7 / 10
- MeuPlayStation 70 / 100
- One More Game 7 / 10
- CBR 7 / 10
- Atarita 67 / 100
- GamerFocus 6.5 / 10
- IGN USA 6 / 10
- Push Square 6 / 10
- PlayStation Universe 6 / 10
- KonsoliFIN 3 / 5
- GamesRadar+ 2.5 / 5
- Critical Hits 4.5 / 10
Su Metacritic la media dei voti è di 73/100, mentre su OpenCritic è di 74/100. Ovviamente, se arriveranno altre recensioni i voti potrebbero cambiare, ma ci sono già oltre 50 votazioni e difficilmente il voto sarà completamente diverso, al massimo di qualche punto.
TheSixthAxis, uno dei voti più alti, afferma: "Code Vein II è un'avventura d'azione inquietante, emozionante e indimenticabile. È molto più della somma delle sue parti o dei giochi che l'hanno chiaramente ispirato. Ha una personalità propria che va ben oltre l'etichetta del genere soulslike e non scende mai a compromessi su questa visione unica."
Critical Hits, uno dei voti più bassi, scrive invece: "Code Vein II cerca di evolvere il concetto di "Souls-like anime", ma propone una storia debole e un'eccessiva abbondanza di filmati. Il combattimento offre build solide e varietà, ma soffre di animazioni rigide, nemici ripetitivi e di un mondo aperto che manca di veri incentivi all'esplorazione. Gravi problemi tecnici su PS5 penalizzano l'esperienza, rendendo più prudente attendere delle correzioni prima di giocarlo."
Ricordiamo infine che è disponibile una demo di Code Vein 2 che permette di creare il proprio personaggio.