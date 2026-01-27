I voti internazionali di Code Vein 2 passano dal 9 al 4: il soulslike divide la stampa

Noi di multiplayer.it gli abbiamo assegnato un 7/10 , spiegando che da questo videogioco ci saremmo aspettati un'evoluzione più coraggiosa.

Code Vein 2 è in arrivo e possiamo ora vedere qual è l'opinione media della stampa internazionale , per capire se il gioco di Bandai Namco è adatto a noi oppure se sia meglio aspettare altro.

I voti assegnati a Code Vein 2

Ecco la lista dei voti assegnati dalla stampa a Code Vein 2:

Multiplayer.it 7 / 10

TheSixthAxis 9 / 10

Shacknews 9 / 10

But Why Tho? 9 / 10

EmuGlx.org 9 / 10

Pizza Fria 8.3 / 10

TheGamer 4 / 5

COGconnected 80 / 100

The Outerhaven Productions 4 / 5

Digitally Downloaded 4 / 5

IGN Spain 8 / 10

Digitale Anime 8 / 10

Just Play it 8 / 10

Gameliner 4 / 5

Cerealkillerz 8 / 10

Kakuchopurei 80 / 100

Digitec Magazine 4 / 5

GameBlast 8 / 10

Gaming Boulevard 8 / 10

PSX Brasil 75 / 100

LevelUp 7.5 / 10

Gamer Guides 75 / 100

República DG 7.4 / 10

GAMES.CH 72%

Stevivor 7 / 10

CGMagazine 7 / 10

Saudi Gamer 7 / 10

MeuPlayStation 70 / 100

One More Game 7 / 10

CBR 7 / 10

Atarita 67 / 100

GamerFocus 6.5 / 10

IGN USA 6 / 10

Push Square 6 / 10

PlayStation Universe 6 / 10

KonsoliFIN 3 / 5

GamesRadar+ 2.5 / 5

Critical Hits 4.5 / 10

Su Metacritic la media dei voti è di 73/100, mentre su OpenCritic è di 74/100. Ovviamente, se arriveranno altre recensioni i voti potrebbero cambiare, ma ci sono già oltre 50 votazioni e difficilmente il voto sarà completamente diverso, al massimo di qualche punto.

TheSixthAxis, uno dei voti più alti, afferma: "Code Vein II è un'avventura d'azione inquietante, emozionante e indimenticabile. È molto più della somma delle sue parti o dei giochi che l'hanno chiaramente ispirato. Ha una personalità propria che va ben oltre l'etichetta del genere soulslike e non scende mai a compromessi su questa visione unica."

Critical Hits, uno dei voti più bassi, scrive invece: "Code Vein II cerca di evolvere il concetto di "Souls-like anime", ma propone una storia debole e un'eccessiva abbondanza di filmati. Il combattimento offre build solide e varietà, ma soffre di animazioni rigide, nemici ripetitivi e di un mondo aperto che manca di veri incentivi all'esplorazione. Gravi problemi tecnici su PS5 penalizzano l'esperienza, rendendo più prudente attendere delle correzioni prima di giocarlo."

Ricordiamo infine che è disponibile una demo di Code Vein 2 che permette di creare il proprio personaggio.