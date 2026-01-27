Code Vein 2 ci prepara al suo arrivo con il trailer di lancio ufficiale

Ricordiamo che Code Vein 2 sarà in effetti disponibile dal 30 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma potete intanto prepararvi con questo trailer di lancio che prepara lo spirito alle nuove sfide che affronteremo nel suo mondo post-apocalittico.

"Cento anni fa, quattro eroi sigillarono via il male... ma l'Armageddon sta risorgendo ancora una volta", si legge nella descrizione ufficiale del trailer, come incipit alla storia del secondo capitolo di questo action RPG in stile nipponico che prosegue con una nuova avventura nella sua strana ambientazione.

Mancano ancora alcuni giorni alla data di uscita fissata per Code Vein 2 , ma intanto Bandai Namco gioca d'anticipo e ha pubblicato nelle ore scorse il trailer di lancio ufficiale del gioco, che fornisce una spettacolare presentazione al nuovo capitolo della serie.

Uno strano mondo post-apocalittico

Nel frattempo, Bandai Namco ha pubblicato il Character Creator di Code Vein 2, consentendo così di costruire il proprio personaggio in anticipo e arrivare già pronti, sotto questo aspetto, all'avvio del gioco vero e proprio che avverrà questo venerdì 30 gennaio.

Il protagonista della storia di Code Vein 2 è un cacciatore di Revenant che agisce sotto la guida di una misteriosa ragazza chiamata Lou, la quale ha il potere di viaggiare nel passato per riscrivere il destino del mondo.

Il protagonista si ritrova così a intervenire in alcuni momenti chiave della storia per alterare il suo corso, scoprendo al contempo anche nuove verità nascoste sulla situazione che si è venuta a creare nel suo presente.

In Code Vein 2 ci troviamo ad esplorare tue linee temporali diverse, con decisioni e battaglie che portano riflessi dall'una all'altra e introducendo così una caratteristica particolare nella serie.

Oltre a questo, tornano anche gli elementi tipici di Code Vein come la possibilità di assorbire il sangue dei nemici per sbloccare nuove abilità per il protagonista.

In precedenza abbiamo visto trailer dedicati a vari personaggi come Holly Asturias e Valentin Voda, oltre a un lungo gameplay trailer che ha introdotto la demo per la creazione del personaggio.