ASUS ROG Azoth X, la recensione della tastiera da gaming premium dal design esuberante

Via le velleità "custom" e il kit di lubrificazione, Azoth X aggiorna gli switch optando per dei ROG NX V2 (Snow di tipo lineare, nel nostro caso), ma soprattutto sostituisce i precedenti copritasto minimali con degli esuberanti keycap bianchi e neri , questi ultimi "disegnati" a tema Stellar, traslucidi su tre lati eppure privi di effetto shine-through. A fronte di questi accorgimenti e di un mercato che nel frattempo è cambiato parecchio, è stato purtroppo aggiornato anche il prezzo, che sale ulteriormente e tocca i 329,99€ su Amazon.

La consolidata pratica di aggiornare il catalogo porta talvolta alla realizzazione di dispositivi notevolissimi, capaci di migliorare in maniera sostanziale l'esperienza offerta dal precedente modello. Non è però il caso della ASUS ROG Azoth X, che prende una strada diversa e più tradizionale rispetto alla originale Azoth, compiendo alcune scelte controverse .

Caratteristiche tecniche della ASUS ROG Azoth X

ASUS ROG Azoth X eredita il collaudato fattore di forma compatto al 75% del precedente modello, la pregevole plancia in alluminio e la tripla connettività (USB cablata, Bluetooth o 2,4 GHz), con tanto di dongle "nascosto" in un alloggiamento magnetico. La struttura gasket può contare sulla presenza di supporti e cuscinetto in silicone, a cui si aggiungono stavolta tre diversi strati in schiuma PORON e una piastra FR4.

La ROG Azoth X con l'illuminazione accesa e l'effetto "glow" dei copritasto traslucidi

L'interno della tastiera è insomma stato reso ancora più stabile e ammortizzato, a tutto vantaggio del comfort di battitura e della sonorità, che smorza le frequenze più acute. Tale intervento naturalmente si raccorda con l'adozione degli switch pre-lubrificati ROG NX V2, che nella versione Snow di tipo lineare del modello che ci è stato fornito, sono caratterizzati da un punto di attuazione di 1,8 millimetri, forza iniziale pari a 40 gf e forza totale pari a 53 gf.

Pur supportando la modalità Speed Tap, che consente di leggere gli input secondo criteri che si sposano meglio con il gaming, stabilendo delle priorità ed evitando i problemi che generalmente sorgono durante le pressioni simultanee, gli interruttori in questione sono però meccanici e non magnetici come quelli di cui vi abbiamo parlato ad esempio nella recensione della ROG Falcata, dunque non possono essere regolati sul piano dell'attivazione e rinunciano a un passo che avrebbe distinto in maniera sostanziale la Azoth X dalla Azoth liscia.

Una presenza inquietante nel display OLED della ROG Azoth X

A proposito di elementi che vengono ribaditi, il nuovo modello della tastiera ASUS integra lo stesso display OLED monocromatico che abbiamo visto due anni fa, e che tramite il software gratuito Armoury Crate (o l'interfaccia web Gear Link) può visualizzare immagini fisse o animazioni, anche personalizzate, nonché naturalmente informazioni relative alle temperature di esercizio, ai contenuti musicali e ai livelli della batteria.

Quest'ultima assicura un'autonomia che raggiunge le 1600 ore nella modalità wireless meno dispendiosa, dunque in Bluetooth e con l'illuminazione RGB spenta. A tal proposito bisogna segnalare il fatto che la Azoth X supporta un polling rate fino a 8.000 Hz, ma solo acquistando a parte l'apposito booster da 29,90€: non proprio una mossa simpatica per una tastiera così costosa, che diversamente funziona alla frequenza standard di 1.000 Hz.

Il logo ROG sul supporto per i polsi in silicone della ROG Azoth X

Dicevamo in apertura che con questo modello è stato fondamentalmente messo da parte il discorso "custom" e infatti manca nella confezione il kit per la lubrificazione degli interruttori, sebbene siano ovviamente presenti i due estrattori per copritasto e switch, tre interruttori di riserva e un copritasto CTRL extra. Stavolta troviamo però anche un poggiapolsi in silicone del tutto identico a quello descritto nella recensione della Azoth X Extreme: un'aggiunta utile e gradita, ma purtroppo priva di agganci magnetici.

Scheda tecnica ASUS ROG Azoth X