ASUS ROG Azoth X, la recensione della tastiera da gaming premium dal design esuberante

La consolidata pratica di aggiornare il catalogo porta talvolta alla realizzazione di dispositivi notevolissimi, capaci di migliorare in maniera sostanziale l'esperienza offerta dal precedente modello. Non è però il caso della ASUS ROG Azoth X, che prende una strada diversa e più tradizionale rispetto alla originale Azoth, compiendo alcune scelte controverse.
Via le velleità "custom" e il kit di lubrificazione, Azoth X aggiorna gli switch optando per dei ROG NX V2 (Snow di tipo lineare, nel nostro caso), ma soprattutto sostituisce i precedenti copritasto minimali con degli esuberanti keycap bianchi e neri, questi ultimi "disegnati" a tema Stellar, traslucidi su tre lati eppure privi di effetto shine-through. A fronte di questi accorgimenti e di un mercato che nel frattempo è cambiato parecchio, è stato purtroppo aggiornato anche il prezzo, che sale ulteriormente e tocca i 329,99€ su Amazon.
Caratteristiche tecniche della ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X eredita il collaudato fattore di forma compatto al 75% del precedente modello, la pregevole plancia in alluminio e la tripla connettività (USB cablata, Bluetooth o 2,4 GHz), con tanto di dongle "nascosto" in un alloggiamento magnetico. La struttura gasket può contare sulla presenza di supporti e cuscinetto in silicone, a cui si aggiungono stavolta tre diversi strati in schiuma PORON e una piastra FR4.
L'interno della tastiera è insomma stato reso ancora più stabile e ammortizzato, a tutto vantaggio del comfort di battitura e della sonorità, che smorza le frequenze più acute. Tale intervento naturalmente si raccorda con l'adozione degli switch pre-lubrificati ROG NX V2, che nella versione Snow di tipo lineare del modello che ci è stato fornito, sono caratterizzati da un punto di attuazione di 1,8 millimetri, forza iniziale pari a 40 gf e forza totale pari a 53 gf.
Pur supportando la modalità Speed Tap, che consente di leggere gli input secondo criteri che si sposano meglio con il gaming, stabilendo delle priorità ed evitando i problemi che generalmente sorgono durante le pressioni simultanee, gli interruttori in questione sono però meccanici e non magnetici come quelli di cui vi abbiamo parlato ad esempio nella recensione della ROG Falcata, dunque non possono essere regolati sul piano dell'attivazione e rinunciano a un passo che avrebbe distinto in maniera sostanziale la Azoth X dalla Azoth liscia.
A proposito di elementi che vengono ribaditi, il nuovo modello della tastiera ASUS integra lo stesso display OLED monocromatico che abbiamo visto due anni fa, e che tramite il software gratuito Armoury Crate (o l'interfaccia web Gear Link) può visualizzare immagini fisse o animazioni, anche personalizzate, nonché naturalmente informazioni relative alle temperature di esercizio, ai contenuti musicali e ai livelli della batteria.
Quest'ultima assicura un'autonomia che raggiunge le 1600 ore nella modalità wireless meno dispendiosa, dunque in Bluetooth e con l'illuminazione RGB spenta. A tal proposito bisogna segnalare il fatto che la Azoth X supporta un polling rate fino a 8.000 Hz, ma solo acquistando a parte l'apposito booster da 29,90€: non proprio una mossa simpatica per una tastiera così costosa, che diversamente funziona alla frequenza standard di 1.000 Hz.
Dicevamo in apertura che con questo modello è stato fondamentalmente messo da parte il discorso "custom" e infatti manca nella confezione il kit per la lubrificazione degli interruttori, sebbene siano ovviamente presenti i due estrattori per copritasto e switch, tre interruttori di riserva e un copritasto CTRL extra. Stavolta troviamo però anche un poggiapolsi in silicone del tutto identico a quello descritto nella recensione della Azoth X Extreme: un'aggiunta utile e gradita, ma purtroppo priva di agganci magnetici.
Scheda tecnica ASUS ROG Azoth X
- Formato: compatto, 75%
- Layout: ANSI USA
- Compatibilità: PC
- Interruttori: ROG NX V2
- Copritasto: Dye-Sub PBT
- Programmazione: sì, macro e cinque profili
- Connettività: cablata via USB, wireless 2,4 GHz o Bluetooth
- Autonomia: fino a 1600 ore con illuminazione spenta
- Illuminazione: RGB programmabile
- Accessori: estrattori, tre switch di riserva, un keycap di riserva
- Extra: display OLED da 2 pollici integrato
- Software: Armoury Crate
- Dimensioni: 326 x 136 x 40 millimetri
- Peso: 980 grammi senza poggiapolsi
- Prezzo: 329,99€
Design
Se sul fronte delle specifiche la ROG Azoth X è stata aggiornata in maniera leggera, migliorando l'ammortizzazione e montando switch sulla carta più performanti, sono le scelte relative al design dei copritasto a segnare una vera e propria svolta per il nuovo modello della tastiera, che abbandona l'approccio minimale che solitamente caratterizza i prodotti di questa fascia di prezzo per adottare un'estetica inevitabilmente divisiva.
Laddove infatti la plancia in alluminio è quella che abbiamo già apprezzato nella Azoth e le dimensioni sono identiche (326 x 136 x 40 millimetri), i keycap si distinguono fra bianchi nella zona centrale (con un tocco di rosso nei simboli) e neri a fare da contorno, questi ultimi spesso serigrafati con disegni che si rifanno alla galassia ROG. Tutti i tasti presentano inoltre tre facce semitrasparenti, quelle che danno a est, ovest e nord.
Si tratta di una lavorazione pensata per valorizzare ulteriormente l'illuminazione RGB, regolabile in ogni suo aspetto tramite i già citati Armoury Crate o Gear Link: le facce traslucide creano un gradevole effetto "glow", ma per assurdo questa soluzione rinuncia all'importante finitura shine-through, con tutte le conseguenze del caso sul fronte della leggibilità al buio.
Un discorso simile può essere fatto per il piccolo display OLED monocromatico presente sulla tastiera, che è identico a quello della Azoth e svolge funzioni accessorie, visualizzando informazioni di sistema oppure immagini o animazioni: può tornare utile ed è un'aggiunta simpatica, ma dopo aver visto in azione lo schermo a colori della Azoth Extreme la sua incidenza appare limitata.
Esperienza d'uso
Esattamente come il precedente modello, la ROG Azoth X si conferma una tastiera estremamente solida, ancora più stabile e precisa grazie agli accorgimenti effettuati sotto la scocca e all'aggiornamento degli switch. Il supporto per i polsi si rivela fin da subito un extra gradito e contribuisce a rendere più confortevole la digitazione.
Sul fronte estetico abbiamo già espresso tutti i dubbi del caso, ma nell'uso c'è poco da discutere: la qualità costruttiva è evidente e la modalità Speed Tap (disattivata di default, la si accende premendo contemporaneamente Fn e Shift) migliora la precisione degli input durante il gioco, in particolare con gli sparatutto in prima persona e la gestione del WASD.
In tal senso abbiamo testato la funzionalità soprattutto con il multiplayer online di Call of Duty: Black Ops 7, sia nelle partite competitive che nella modalità Endgame cooperativa, apprezzando molto la resa degli switch e il supporto delle immancabili tecnologie anti-ghosting, che in un ambito simile fanno una grossa differenza e possono donare uno spunto in più.
Occhio però ai titoli che hanno bandito Speed Tap e Snap Tap.
Conclusioni
Multiplayer.it
7.0
ASUS ROG Azoth X è una tastiera estremamente ben costruita, solida, precisa e confortevole... esattamente come il modello precedente. Alcune differenze si percepiscono, altre no, ma in ogni caso ci troviamo nel campo delle sfumature e con l'originale Azoth scontata di quasi 100€ bisogna valutare bene il da farsi. Di certo le scelte compiute sul piano dell'estetica appaiono divisive, con i copritasto privi di finitura shine-through ma dotati di tre facce traslucide che enfatizzano l'illuminazione RGB: l'effetto è carino, ma giustifica un prezzo ulteriormente ritoccato verso l'alto?
PRO
- Qualità eccellente sotto ogni aspetto
- Ora c'è anche il supporto per i polsi in silicone
- Il display OLED integrato è un extra simpatico
CONTRO
- Prezzo molto alto
- Il design dei copritasto non ci è piaciuto
- Le novità tecniche non sono evidentissime