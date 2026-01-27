L'attrice di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo ha scoperto della cancellazione dalla stampa

"L'ho visto crescere attraverso innumerevoli fasi di sviluppo e ho aspettato e aspettato il giorno in cui sarebbe finalmente uscito, così da poterne finalmente parlare", ha detto l'attrice, rivelando quindi di aver scoperto della cancellazione per puro caso , quando suo fratello le ha mandato il link a un articolo in cui se ne parlava.

Pur non potendo citare apertamente il gioco a causa di un NDA ancora in vigore, Eman ha pubblicato un video in cui spiega di aver dedicato gli ultimi tre anni della sua vita a questo progetto , tanto che il team di sviluppo è diventato per lei una sorta di seconda famiglia.

L'attrice Eman Ayaz ha scoperto che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è stato cancellato dalla stampa , quando suo fratello le ha mandato il link a un articolo su internet in cui si parlava appunto del fatto che Ubisoft ha interrotto i lavori sul remake.

Era tutto pronto

Secondo alcuni rumor il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è stato cancellato quando pronto al 99% e la testimonianza di Eman Ayaz sembra confermarlo. "Due mesi fa ho girato del materiale relativo al marketing per questo progetto. Andava tutto liscio, e quello è stato l'ultimo aggiornamento che ho avuto", ha raccontato l'attrice.

"Non posso sottolineare abbastanza quanto avessi pianificato la mia vita attorno all'uscita di questo progetto", ha aggiunto Eman. "Avevo persino contattato avvocati dello spettacolo per ottenere un visto O-1 e provare a lavorare negli Stati Uniti una volta uscito il gioco, grazie alla visibilità che ne sarebbe derivata."

"Tuttavia, dal momento che il progetto è stato cancellato e non posso legare pubblicamente il mio nome a esso, questa possibilità non esiste più".