Un oggetto da collezione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake spunta in rete

In rete sta circolando un video nel quale viene mostrato quello che, presumibilmente, è un oggetto da collezione dell'oramai cancellato Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake . Precisamente, si tratta di un pugnale (supponiamo di resina) che dovrebbe rappresentare il Pugnale del Tempo.

Il video del pugnale di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake

Il video presenta l'oggetto come un prodotto legato a un "press kit", ovvero un oggetto promozionale di norma inviato alla stampa o agli influencer per promuovere il videogioco ed essere mostrato in rete. Il video è apparso su un canale sconosciuto (Quiver, 191 iscritti) che da anni non pubblica un video e che pare legato a una persona che compone musica.

Il video stesso è impostato come "Non in elenco", ovvero non è visibile a meno che non si abbia accesso al link. È infatti in circolazione da una settimana ma non è stato davvero notato fino a quando non è stato condiviso sui social media.

Il Pugnale non ci dice molto del gioco, se non suggerire l'aspetto che avrebbe potuto avere nel videogioco. Inoltre, l'opera è oramai cancellata e non vedrà mai la luce, sebbene ci sia chi dice che fosse praticamente pronta per la pubblicazione.

Esiste in ogni caso la possibilità che sia un falso realizzato a regola d'arte. Ubisoft non ha per il momento fatto dichiarazioni riguardo questo video e supponiamo che non ne farà. Voi cosa ne pensate?