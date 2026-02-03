Un oggetto da collezione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake spunta in rete

In rete sta circolando un video nel quale viene mostrato quello che, presumibilmente, è un oggetto da collezione dell'oramai cancellato Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. Precisamente, si tratta di un pugnale (supponiamo di resina) che dovrebbe rappresentare il Pugnale del Tempo.
Potete vedere il filmato poco sotto.
Il video del pugnale di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake
Il video presenta l'oggetto come un prodotto legato a un "press kit", ovvero un oggetto promozionale di norma inviato alla stampa o agli influencer per promuovere il videogioco ed essere mostrato in rete. Il video è apparso su un canale sconosciuto (Quiver, 191 iscritti) che da anni non pubblica un video e che pare legato a una persona che compone musica.
Il video stesso è impostato come "Non in elenco", ovvero non è visibile a meno che non si abbia accesso al link. È infatti in circolazione da una settimana ma non è stato davvero notato fino a quando non è stato condiviso sui social media.
Il Pugnale non ci dice molto del gioco, se non suggerire l'aspetto che avrebbe potuto avere nel videogioco. Inoltre, l'opera è oramai cancellata e non vedrà mai la luce, sebbene ci sia chi dice che fosse praticamente pronta per la pubblicazione.
Esiste in ogni caso la possibilità che sia un falso realizzato a regola d'arte. Ubisoft non ha per il momento fatto dichiarazioni riguardo questo video e supponiamo che non ne farà. Voi cosa ne pensate?