Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarebbe stato cancellato quando pronto al 99%

A parlare dello stato di lavorazione del gioco è stato uno sviluppatore coinvolto nel progetto su Reddit, che ha raccontato di come Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo fosse "vicino al traguardo". L'utente, che si fa chiamare SocramVelmar, ha scritto: "Nonostante il gioco fosse prossimo all'uscita , lo sviluppo si è interrotto bruscamente a causa dell'incertezza interna e delle preoccupazioni legate ai licenziamenti. Con una situazione poco chiara, parte del team si è spostata verso altri studi che offrivano maggiore stabilità".

Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarebbe stato cancellato quando ormai pronto al 99% . Si tratta di uno dei sei progetti cancellati di recente nell'ambito di un "importante reset" della struttura interna dell'azienda, che ha causato l'ennesimo tracollo in borsa.

Il perché della cancellazione

Perché è stato cancellato visto che era così vicino al completamento? Come ha spiegato SocramVelmar, "vicino" non significa sempre "pronto". Quindi, è probabile che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sia stato cancellato dopo un attenta valutazione delle risorse aggiuntive necessarie per lanciarlo in condizioni ottimali. A volte un editore può decidere che eliminare completamente un progetto è meno costoso pubblicarlo: "un prodotto in cui non ha fiducia, anche se dall'esterno può sembrare una scelta dolorosa e sprecona".

In sostanza, per Ubisoft un eventuale fallimento del gioco avrebbe avuto conseguenze peggiori rispetto alle perdite causate dal taglio. Non solo dal punto di vista finanziario, ma anche reputazionale. Inoltre, oggi ci si aspetta un supporto post-lancio costante, il che significa che persino un gioco "finito" non è mai davvero concluso e richiede ulteriori investimenti.

Secondo SocramVelmar, titoli come Le Sabbie del Tempo faticavano a trovare spazio dentro Ubisoft. "Da tempo c'è una forte spinta verso esperienze open world di grandi dimensioni, e questo rende più difficile per giochi più compatti e lineari trovare visibilità, anche quando sono molto amati. Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è sempre stato incentrato su ritmo e fluidità, aspetti che non sempre coincidono con le priorità attuali".

Il remake, a quanto pare, avrebbe comunque preservato buona parte del gioco del 2003, pur introducendo alcune novità. "Una meccanica che ci piaceva molto era trattare il tempo non tanto come un semplice tasto di riavvolgimento, ma come qualcosa che lascia una traccia. Invece di annullare soltanto gli errori, si poteva interagire brevemente con le eco delle proprie azioni passate. Per esempio, attivando una breve finestra temporale in cui una versione precedente di te completava un salto, teneva premuta una leva o distraeva un nemico mentre tu proseguivi".

Insomma, come giocatore "non stavi correggendo gli errori, stavi collaborando con il tempo stesso". Un'idea che avrebbe rappresentato una variazione interessante rispetto all'originale, ma che purtroppo non vedremo mai. "Dubito sia trapelato il codice sorgente", ha concluso SocramVelmar, "almeno non da parte mia".