Un modder ha dato un seguito alla console di SEGA più rara di sempre.

A metà degli anni '90, SEGA fece delle scelte davvero strane per il suo nuovo hardware . Tutti si ricordano di Mega Drive/Genesis, Game Gear, Sega CD/Mega-CD, ma c'era anche altro: Nomad, 32X e Saturn. In mezzo a questo vero e proprio caos, la casa di Sonic lanciò anche il CDX (Multi-Mega in Europa), un'unità combinata Mega Drive e Mega-CD grande più o meno quanto un lettore CD portatile. Poteva persino essere usata come tale, tanto che era alimentabile a batteria.

Il modder cinese TZMWX ci aveva già stupiti realizzando un SEGA Saturn portatile. Ora però, è tornato con un nuovo progetto, ancora più ambizioso: dare un seguito alla console di SEGA più rara di sempre .

Una console rara

SEGA produsse pochissime CDX, tanto che oggi è probabilmente la sua console più ambita dai collezionisti. La console cui sta lavorando TZMWX è il SEGA CDX2, che infila un SEGA Saturn in un formato molto più piccolo e compatto.

Un primo prototipo del CDX2 è stato completato nel dicembre scorso, ottenuto "piegando in due la scheda madre originale per ridurne l'ingombro" e utilizzando il meccanismo ottico Sony KSM-900 per diminuire lo spessore del lettore. L'unità includeva già un modchip integrato, EXRAM da 1 MB/4 MB e una memory card.

All'inizio del mese, TZMWX ha presentato il suo design della scocca, composto da una base unica abbinata alla parte superiore di un lettore CD Sanyo. In seguito ha aggiunto anche un piccolo schermo LCD, rendendo il dispositivo completamente portatile e utilizzabile senza bisogno di una TV.

L'ultima revisione presenta una copertura superiore modificata che consente, secondo il modder, "l'aggiunta di moduli con funzioni diverse". Comprare questa meraviglia? Improbabile, perché TZMWX crea solo pezzi unici, che non mette in vendita. Accontentatevi di guardarlo in foto.