Ymir è un nuovo emulatore di Sega Saturn che ha raggiunto una compatibilità del 90%

L'emulazione del Sega Saturn è sempre stata molto complicata e lo sviluppo di emulatori è sempre stato più lento di di quello di altre console della stessa generazione, come PlayStation e Nintendo 64. Ora però, con il lancio della versione 0.2.0 di Ymir , un nuovo software sviluppato da StrikerX3, il futuro appare davvero roseo. Il motivo? Ha raggiunto una compatibilità del 90% con la libreria di giochi della sfortunata console.

Un piccolo miracolo

Secondo lo sviluppatore, la maggior parte dei titoli "funzionano perfettamente o presentano solo piccoli problemi". La community dedicata al Sega Saturn ha compilato una lista completa della compatibilità, consultabile a questo indirizzo, in cui possiamo leggere che il 4,6% dei giochi è classificato come "perfetto" e l'86,2% come "giocabile". Un ulteriore 4,7% riesce ad avviarsi, ma presenta dei problemi, mentre il 2,8% non parte in alcun modo.

Gli sviluppatori hanno anche spiegato come hanno raggiunto questo risultato: introducendo l'opzione di emulazione a basso livello del CD Block; migliorando i tempi di bus per i processori SH-2 e M68EC000 e apportando varie modifiche ai tempi e alle operazioni DMA di SCU, SCU DSP e SH-2 DMAC, nonché alla gestione dei bus stalls.

Online, è disponibile la nota di rilascio completa con tutte le novità, compresi bug corretti e indicazioni varie. Chiaramente lo sviluppatore vuole continuare a lavorare su Ymir, per provare a raggiungere una compatibilità del 100%.