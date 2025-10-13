Ymir è un nuovo emulatore di Sega Saturn che ha raggiunto una compatibilità del 90%

L'emulazione del Sega Saturn è sempre stata molto complicata e lo sviluppo di emulatori è sempre stato più lento di di quello di altre console della stessa generazione, come PlayStation e Nintendo 64. Ora però, con il lancio della versione 0.2.0 di Ymir, un nuovo software sviluppato da StrikerX3, il futuro appare davvero roseo. Il motivo? Ha raggiunto una compatibilità del 90% con la libreria di giochi della sfortunata console.
Un piccolo miracolo
Secondo lo sviluppatore, la maggior parte dei titoli "funzionano perfettamente o presentano solo piccoli problemi". La community dedicata al Sega Saturn ha compilato una lista completa della compatibilità, consultabile a questo indirizzo, in cui possiamo leggere che il 4,6% dei giochi è classificato come "perfetto" e l'86,2% come "giocabile". Un ulteriore 4,7% riesce ad avviarsi, ma presenta dei problemi, mentre il 2,8% non parte in alcun modo.
Gli sviluppatori hanno anche spiegato come hanno raggiunto questo risultato: introducendo l'opzione di emulazione a basso livello del CD Block; migliorando i tempi di bus per i processori SH-2 e M68EC000 e apportando varie modifiche ai tempi e alle operazioni DMA di SCU, SCU DSP e SH-2 DMAC, nonché alla gestione dei bus stalls.
Online, è disponibile la nota di rilascio completa con tutte le novità, compresi bug corretti e indicazioni varie. Chiaramente lo sviluppatore vuole continuare a lavorare su Ymir, per provare a raggiungere una compatibilità del 100%.