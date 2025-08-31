Un gioco rarissimo per Sega Saturn è stato finalmente tradotto in inglese

Shinrei Jusatsushi Taroumaru o Psychic Killer Taromaru è un gioco uscito su Sega Saturn nel 1997 diventato leggendario per via dei prezzi raggiunti sul mercato dell'usato, data la sua estrema rarità. Fino a oggi, era anche uno di quei titoli disponibili soltanto in giapponese, ma una traduzione amatoriale ha risolto il problema, aggiungendo la lingua inglese.
Rarissimo
Parliamo di un gioco d'azione a scorrimento laterale ambientato nel Giappone feudale, sviluppato e pubblicato da Time Warner Interactive Japan. Si parla di vendite tra le 5.000 e le 50.000 copie complessive, ma non c'è certezza in merito.
Tiratura limitata, alta qualità, contributo allo sviluppo di Hiroshi Iuchi (Gunstar Heroes, Radiant Silvergun, Sin & Punishment e Ikaruga), sono tutti fattori che hanno contribuito ad alimentare la leggenda di Shinrei Jusatsushi Taroumaru. Come accennato, ora è possibile giocarci in inglese grazie a una patch realizzata da Exxistance, segnalata da Sega Saturn Shiro.
La patch va a modificare il gioco come segue:
- Crediti di apertura/chiusura tradotti in inglese
- Opzioni completamente tradotte
- Titolo inglese cambiato in 'Psychic Killer Taromaru'
- Errore di battitura ('Time Warner Intearctive') corretto nella schermata del titolo
- Interfaccia utente di gioco tradotta
- Discorsi di apertura e chiusura doppiati in inglese
Il doppiaggio inglese è stato realizzato dallo stesso Exxistance, ma, usando una patch alternativa, è possibile mantenere le voci in giapponese.