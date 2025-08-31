Un gioco rarissimo per Sega Saturn è stato finalmente tradotto in inglese

Shinrei Jusatsushi Taroumaru o Psychic Killer Taromaru è un gioco uscito su Sega Saturn nel 1997 diventato leggendario per via dei prezzi raggiunti sul mercato dell'usato, data la sua estrema rarità . Fino a oggi, era anche uno di quei titoli disponibili soltanto in giapponese, ma una traduzione amatoriale ha risolto il problema, aggiungendo la lingua inglese.

Rarissimo

Parliamo di un gioco d'azione a scorrimento laterale ambientato nel Giappone feudale, sviluppato e pubblicato da Time Warner Interactive Japan. Si parla di vendite tra le 5.000 e le 50.000 copie complessive, ma non c'è certezza in merito.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tiratura limitata, alta qualità, contributo allo sviluppo di Hiroshi Iuchi (Gunstar Heroes, Radiant Silvergun, Sin & Punishment e Ikaruga), sono tutti fattori che hanno contribuito ad alimentare la leggenda di Shinrei Jusatsushi Taroumaru. Come accennato, ora è possibile giocarci in inglese grazie a una patch realizzata da Exxistance, segnalata da Sega Saturn Shiro.

La patch va a modificare il gioco come segue:

Crediti di apertura/chiusura tradotti in inglese

Opzioni completamente tradotte

Titolo inglese cambiato in 'Psychic Killer Taromaru'

Errore di battitura ('Time Warner Intearctive') corretto nella schermata del titolo

Interfaccia utente di gioco tradotta

Discorsi di apertura e chiusura doppiati in inglese

Il doppiaggio inglese è stato realizzato dallo stesso Exxistance, ma, usando una patch alternativa, è possibile mantenere le voci in giapponese.