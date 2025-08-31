I giochi in uscita a settembre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2

Borderlands 4 e Silent Hill f, innanzitutto: nuove esperienze che fanno riferimento a franchise storici e che dunque hanno parecchio da dimostrare, in particolare il survival horror sviluppato da Neobards Entertainment per Konami. E, a proposito di orrore, a settembre arrivano anche il promettente Cronos: The New Dawn e Dying Light: The Beast, la nuova avventura di Kyle Crane in mezzo agli zombie.

Settembre verrà ricordato come il mese in cui Team Cherry ha finalmente consegnato ai tantissimi fan in attesa il secondo capitolo della sua straordinaria serie in stile metroidvania con Hollow Knight: Silksong, mettendo a tacere le voci secondo cui il progetto fosse ormai stato accantonato. Questo mese sono tuttavia tanti i giochi in uscita su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 1 e 2 .

Hollow Knight: Silksong

In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S, NSW e NS2 il 4 settembre

Incredibile ma vero, ormai ci siamo: ancora pochi giorni e potremo mettere le mani su Hollow Knight: Silksong, il nuovo capitolo della brillante serie metroidvania firmata Team Cherry, annunciato originariamente nell'ormai lontano 2019 e finito sotto silenzio per anni, al punto che molti temevano che il progetto fosse stato cancellato per via di qualche problema sorto durante lo sviluppo.

A quanto pare le cose non stanno così e durante la Gamescom abbiamo avuto modo di provare Hollow Knight: Silksong, constatando come la formula originale non sia stata in alcun modo rivoluzionata, bensì soltanto rifinita, arricchita e smussata in alcuni dei pochi spigoli, naturalmente al netto dell'introduzione di una protagonista completamente nuova: Hornet.

La principessa guerriera è più rapida e agile rispetto al Cavaliere del primo episodio, alcune delle sue manovre richiedono una certa precisione e sulle prime si pone come un personaggio più complicato da controllare, ma riesce ben presto a dar vita a sequenze di combattimento dinamiche e spettacolari, accompagnando peraltro il nostro percorso con brevi, ma significativi dialoghi.

Uno degli scenari di Hollow Knight: Silksong

Il sistema di progressione del gioco ci vedrà sbloccare nuove abilità man mano che esploriamo gli scenari e sconfiggiamo i nemici al loro interno, andando a irrobustire un repertorio che a un certo punto includerà scatti aerei, arpioni, la possibilità di curarsi e finanche di schernire gli avversari nel tentativo di aprire una breccia nella loro difesa e prendere confidenza con un grado di sfida anche stavolta bello tosto.